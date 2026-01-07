हंगामे की भेंट चढ़ा मंगलवार को दिल्ली विधानसभा सत्र का आधा दिन, शिक्षकों से कुत्तों की गिनती के आरोप पर बवाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को आधा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। न प्रश्न काल हो पाया और न ही विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत विधायक अपनी समस्याएं उठा सके। दरअसल, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कुत्तों की गिनती में शिक्षकों के रोल को लेकर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक हंगामा करने लगे।

उनकी मांग थी कि इस झूठे बयान को लेकर केजरीवाल और नेता विपक्ष आतिशी माफी मांगे। आलम यह हो गया कि सदन की कार्यवाही को दो बार स्थगित करना पड़ा। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी इसे लेकर केजरीवाल को लिखा गया पत्र साझा करते हुए पत्रकार वार्ता की।

दो बार स्थगित हुई सदन की कार्यवाही इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल और उनकी पार्टी झूठ फैलाकर सरकार को बदनाम करने में लगी है। ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने भी आप संयोजक से माफी मांगने के लिए कहा।



सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक अजय महावर द्वारा सरकारी स्कूलों के शिक्षकों द्वारा कुत्तों की गिनती करने का झूठ फैलाने के लिए केजरीवाल द्वारा माफी मांगने की मांग की गई। अन्य भाजपा विधायकों ने भी महावर के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल से माफी की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

विधानसभा अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश इसे देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इस दौरान भाजपा विधायक विधानसभा परिसर के अंदर ही महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे केजरीवाल से मांगी मांगने की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए एवं नारेबाजी करने लगे।

आधे घंटे के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर भाजपा विधायकों ने केजरीवाल के साथ- साथ नेता विपक्ष आतिशी से भी माफी की मांग शुरू कर दी। इससे एक बार फिर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।