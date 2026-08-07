राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जहां एक बारे बेड एंड ब्रेकफास्ट बीएंडबी योजना को निरस्त करने का प्रस्ताव सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया। वहीं, लक्ष्मी योजना के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया। हालांकि, आप विधायक बीच-बीच में अपने मुद्दों के लिए आवाज बुलंद करते रहे। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के समय सभी आप विधायक कार्यवाही छोड़कर बाहर चले गए।

बीएंडबी योजना निरस्त दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दोपहर के भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 'दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (निरसन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-08)' को निरस्त करने के सदन में पेश किया।

दिल्ली में क्यों खत्म की गई बीएंडबी योजना? मालवीय नगर के हौजकाजी में होटल में आग की घटना में 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने इस कानून को वापस लेने की घोषणा की थी। इस योजना को 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' नाम दिया गया था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनसीआर के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की। इस पर सदन में सोमवार को चर्चा होगी।

ग्रेटर कैलाश की विधायक ने रखा धन्यवाद प्रस्ताव इसके पश्चात सदन में सत्तापक्ष की ओर से ग्रेटर कैलाश से भाजपा विधायक शिखा राय ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लागू होने से दिल्ली की महिलाओं में खुशी का माहौल है। महरौली से विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि इस स्कीम के लागू होने से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की जनता की पारिवारिक मुख्यमंत्री भी बन गई हैं।

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