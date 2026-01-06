दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने आतिशी के मास्क संबंधी बयान की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी
दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के मास्क संबंधी बयान की जांच विशेषाधिकार समिति को सौंपी है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आप विधायकों का न ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने उस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सदन में मास्क लगाकर जाने पर सदन से बाहर किए जाने का आरोप लगाया था। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने यह गुमराह करने वाला बयान दिया है।
इसलिए इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा रहा है। समिति जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।बता दें कि सोमवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप के चार विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इनमें संजीव झा, सोमदत्त, कुलदीप कुमार एवं जरनैल सिंह के नाम शामिल हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इन्हें सदन से निलंबित किए जाने का एकमात्र कारण सदन की कार्यवाही में जानबूझकर किया गया व्यवधान था। अध्यक्ष ने कहा कि इस कार्रवाई का मास्क पहनने से कोई संबंध नहीं था। किसी भी स्तर पर किसी सदस्य को केवल मास्क पहनने के कारण न तो निष्कासित किया गया और न ही निलंबित किया गया है।
अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि सदन की अवमानना की श्रेणी में आने वाले आचरण को देखते हुए इस विषय को विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है। अध्यक्ष ने कहा कि यह भी रिकार्ड पर रखा जाना आवश्यक है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने दिल्ली में प्रदूषण के विषय पर चर्चा आरंभ करने का प्रयास उस समय किया, जबकि यह विषय पहले से ही सात जनवरी 2026 को चर्चा के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध था।
