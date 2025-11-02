दिल्ली विधानसभा का रिकॉर्ड: मात्र 100 दिन में पेपरलेस बनकर रचा इतिहास, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दी बधाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिन में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को लागू कर एक नया मानक स्थापित किया है। यह बात केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद भवन में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। यह सम्मेलन नेवा पर केंद्रित था, जिसे भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

18वां 'गो-लाइव' राज्य बना दिल्ली रिजिजू ने कहा कि दिल्ली विधानसभा भले ही इस परियोजना के अंतर्गत समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य था, लेकिन अपने तेज क्रियान्वयन और दृढ़ संकल्प के कारण दिल्ली विधानसभा ने केवल 100 दिन के भीतर इस परियोजना को सफलतापूर्वक साकार किया। उसने चार अगस्त 2025 को पूरी तरह ‘पेपरलेस’ प्रथम सत्र आयोजित कर देश का 18वां ‘गो-लाइव’ राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की।