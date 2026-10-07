दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात, मानदेय 3000 से बढ़ाकर 6 हजार रुपये हुआ

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। हर परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली आशा बहनें घर-घर तक स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं को पहुंचाती हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि जो बहनें हर परिवार की सेवा कर रही हैं, उनके सम्मान, सुविधा और कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

यह बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में मंगलवार को आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत राज्य स्तरीय ‘आशा सम्मेलन-2026 और आशा सम्मान समारोह’ के दौरान कहीं। इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डा. पंकज कुमार भी उपस्थित रहे।

अंगदान और देहदान के प्रति किया जागरूक समारोह के दौरान जीबी पंत अस्पताल में स्टेट आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन (सोटो) के भवन का वर्चुअल उद्घाटन, मिशन ‘अनमोल’ (एडवांस्ड न्यूबार्न मानिटरिंग एंड आप्टिमल लाइफ केयर) का विस्तार, नर्सिंग होम मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ और आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन भत्ते में ऐतिहासिक वृद्धि की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान मानवता, संवेदना और जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक है।

उन्होंने दिल्लीवासियों से अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया और आगामी नवरात्रि उत्सव के दौरान उनके लिए एक विशेष डांडिया कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा भी की।