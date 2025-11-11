बैंकॉक से महिला ने कस्टम्स से बचने के लिए खुद को बताया NIA अधिकारी, 11.350 किलोग्राम गांजा बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने पकड़ लिया, जो कस्टम्स जांच से बचने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अधिकारी बनने की चाल चल रही थी। महिला ने खुद को एक उच्चाधिकारी बताते हुए सुरक्षा कर्मियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन AIU की सतर्कता और सटीक जांच ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया। महिला यात्री बैंकॉक से दिल्ली आई थी और उसने अपने सामान में हाइड्रोपोनिक गांजा छिपा रखा था। कस्टम्स अधिकारियों ने जब उसके बैग की तलाशी ली, तो 11.350 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। अनुमान के मुताबिक, इस गांजे की कीमत लाखों रुपये हो सकती है।

