    बैंकॉक से महिला ने कस्टम्स से बचने के लिए खुद को बताया NIA अधिकारी, 11.350 किलोग्राम गांजा बरामद

    By Kushagra Mishra Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 05:41 PM (IST)

    दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के सामान से गांजा बरामद किया गया। यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री को एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने पकड़ लिया, जो कस्टम्स जांच से बचने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की अधिकारी बनने की चाल चल रही थी।

    महिला ने खुद को एक उच्चाधिकारी बताते हुए सुरक्षा कर्मियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन AIU की सतर्कता और सटीक जांच ने उसकी साजिश को बेनकाब कर दिया।

    महिला यात्री बैंकॉक से दिल्ली आई थी और उसने अपने सामान में हाइड्रोपोनिक गांजा छिपा रखा था। कस्टम्स अधिकारियों ने जब उसके बैग की तलाशी ली, तो 11.350 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। अनुमान के मुताबिक, इस गांजे की कीमत लाखों रुपये हो सकती है।

    AIU की टीम ने महिला के व्यवहार को संदिग्ध पाते हुए उसके सामान की सख्त जांच की। इसके बाद जब गांजा बरामद हुआ, तो महिला को तुरंत हिरासत में लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई।

    सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस गांजे की तस्करी करने वाली महिला संभवत: एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है, और इस मामले में और जानकारी मिलने की संभावना है।

    दिल्ली एयरपोर्ट पर यह कार्रवाई कस्टम्स और AIU के बीच प्रभावी समन्वय और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत की गई, जिससे इस तरह की अवैध तस्करी गतिविधियों पर नकेल कसने में मदद मिली है।

