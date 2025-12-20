घने कोहरे ने आसमान में डाला पहरा, आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालीं 129 उड़ानें की गईं रद
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण 129 उड़ानों को रद्द कर दिया ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को घने कोहरे के कारण कम से कम 129 उड़ानें रद कर दी गईं। पिछले कई दिनों से दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बाधित हो रहा है। कम दृश्यता की स्थिति के चलते यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि कम से कम 66 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानें रद की गई हैं।
दिल्ली हवाई अड्डा संचालक डायल ने दोपहर में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली हवाई अड्डे पर वर्तमान में कम दृश्यता वाली प्रक्रियाएं लागू हैं। सभी उड़ान संचालन सामान्य रूप से चल रहे हैं।"
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) का संचालन करता है, जो सामान्यतः प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों को हैंडल करता है।
यह भी पढ़ें- कोहरे की मार: आईजीआई एयरपोर्ट पर 400 उड़ानें लेट, 15 डायवर्ट और 131 रद, एयरपोर्ट पर सैकड़ों यात्री फंसे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।