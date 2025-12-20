घने कोहरे ने आसमान में डाला पहरा, आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालीं 129 उड़ानें की गईं रद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को घने कोहरे के कारण कम से कम 129 उड़ानें रद कर दी गईं। पिछले कई दिनों से दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बाधित हो रहा है। कम दृश्यता की स्थिति के चलते यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि कम से कम 66 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानें रद की गई हैं।