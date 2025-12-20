Language
    घने कोहरे ने आसमान में डाला पहरा, आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालीं 129 उड़ानें की गईं रद

    By Agency PTIEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण विमानों का संचालन प्रभावित हुआ है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम होने के कारण 129 उड़ानों को रद्द कर दिया ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार को घने कोहरे के कारण कम से कम 129 उड़ानें रद कर दी गईं। पिछले कई दिनों से दिल्ली और अन्य हवाई अड्डों पर घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन बाधित हो रहा है। कम दृश्यता की स्थिति के चलते यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि कम से कम 66 आगमन और 63 प्रस्थान उड़ानें रद की गई हैं। 

    दिल्ली हवाई अड्डा संचालक डायल ने दोपहर में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली हवाई अड्डे पर वर्तमान में कम दृश्यता वाली प्रक्रियाएं लागू हैं। सभी उड़ान संचालन सामान्य रूप से चल रहे हैं।"

    दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) का संचालन करता है, जो सामान्यतः प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों को हैंडल करता है।

