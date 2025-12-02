दिल्ली में बढ़ने लगा प्रदूषण का स्तर, AQI 372 तक पहुंचा; फिलहाल राहत के आसार नहीं

Language
    By Santosh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    दिल्ली में वायु गुणवत्ता मंगलवार को और खराब हो गई।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु गुणवत्ता मंगलवार को और खराब हो गई और एक्यूआई 372 पर पहुंच गया। 16 स्थानों पर गुणवत्ता 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 304 और रविवार को 279 था। इस तरह से रविवार के बाद फिर से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

    सीपीसीबी के समीर एप के अनुसार 39 निगरानी स्टेशनों में से 16 में एक्यूआई 400 से अधिक (गंभीर श्रेणी) दर्ज किया गया। गंभीर श्रेणी के स्टेशनों में बुराड़ी, आनंद विहार, मुंडका, बवाना, विवेक विहार, रोहिणी, सोनिया विहार, अशोक विहार, पंजाबी बाग शामिल है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक शहर का एक्यूआइ ''बहुत खराब'' या 'गंभीर' श्रेणी में रहने की संभावना है।

    आइआइटीम पुणे के डिसीजन स्पोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के अनुसार मंगलवार को दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का योगदान 18.4 % था, जो स्थानीय प्रदूषण कारकों में सबसे अधिक था। औद्योगिक इकाइयों का योगदान 9.2 % था। पड़ोसी शहरों से होने वाले उत्सर्जन में नोएडा का 8.2 %, गाजियाबाद का 4.6 %, बागपत का 6.2 %, पानीपत का 3.3 % और गुरुग्राम 2.9 % था। बुधवार को परिवहन उत्सर्जन में 15.6 % का योगदान होने का अनुमान है।

    वहीं, बुधवार रात को धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान है। दक्षिण-पश्चिम से धीमी से हल्की गति से सतही हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 0.1 डिग्री अधिक है।

