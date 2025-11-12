दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, जनता का हाल बेहाल; अब लोगों को इन प्रतिबंधों का करना होगा पालन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार को, 322 दिनों के बाद, दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल और इस सर्दी के मौसम में पहली बार "गंभीर" श्रेणी में दर्ज की गई। AQI 400 के पार पहुँच गया। दिन भर धुंध छाई रही। एनसीआर के शहरों में भी AQI के स्तर में वृद्धि देखी गई। नतीजतन, दिल्ली में देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता बनी रही। हालाँकि, एक-दो दिन में इसके "बेहद खराब" श्रेणी में वापस आने की उम्मीद है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी वायु गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को राजधानी का 24 घंटे का औसत AQI 428 रहा, जो देश में सबसे अधिक है। नोएडा 425 AQI के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बहादुरगढ़ 421 AQI के साथ तीसरे स्थान पर रहा। राजधानी में इससे पहले उच्चतम AQI 23 दिसंबर, 2024 को दर्ज किया गया था, जब यह 406 तक पहुँच गया था।

CPCB के SAMEER ऐप के अनुसार, दिल्ली का AQI मंगलवार तड़के 400 के आंकड़े को पार कर गया। सुबह 9 बजे यह 425 तक पहुँच गया। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की एक उपसमिति ने एक आपातकालीन वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान, यह बात सामने आई कि हालाँकि एक-दो दिन में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होकर "बेहद खराब" श्रेणी में आ सकती है, लेकिन कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति निकट भविष्य में प्रदूषण के स्तर में कोई खास सुधार नहीं लाएगी।

इसलिए, वर्तमान वायु गुणवत्ता प्रवृत्ति को देखते हुए और इसे और बिगड़ने से रोकने के प्रयास में, पूरे एनसीआर में GRAP के तीसरे चरण के प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। समीर ऐप के अनुसार, शाम 7 बजे तक 38 निगरानी केंद्रों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया। पाँच केंद्रों ने "बेहद खराब" वायु गुणवत्ता दर्ज की, जबकि एक ने "खराब" वायु गुणवत्ता दर्ज की।

हालांकि, मंगलवार की तुलना में, सोमवार को दिल्ली का AQI 362 रहा, जो 24 घंटों के भीतर 66 अंकों की वृद्धि दर्शाता है। हालाँकि, कल देर रात AQI में वृद्धि शुरू हो गई। सोमवार रात 10 बजे यह 391 था और रात 11 बजे 394 पर पहुँच गया।

GRAP प्रतिबंधों के तीसरे चरण के तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। हालाँकि, दिव्यांगजन निजी उपयोग के लिए दोनों श्रेणियों के वाहन चला सकेंगे। दिल्ली सरकार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को भी छूट देगी। इसके अलावा, निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हालांकि, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डे, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और राष्ट्रीय सुरक्षा व महत्व से जुड़ी परियोजनाओं को इससे छूट दी जाएगी। कक्षा 5 तक के बच्चे स्कूल की बजाय घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। दिल्ली-एनसीआर में स्वच्छ ईंधन से न चलने वाले ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर बंद रहेंगे।

GRAP III के दौरान, पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग का काम भी प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य भी प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी निर्माण मलबे का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। इस चरण के दौरान सीमेंट, राख, ईंट, रेत और पत्थर जैसी धूल पैदा करने वाली किसी भी सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग प्रतिबंधित रहेगी। बड़े वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। नई पानी की लाइनें, सीवर लाइन, ड्रेनेज और भूमिगत केबल बिछाने से संबंधित कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव पर भी विचार किया जाएगा।

समिति ने सिफारिश की है कि ग्रैप 3 के दौरान सड़कों की यांत्रिक सफाई में तेजी लाई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि व्यस्ततम यातायात समय से पहले सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए। एकत्रित धूल को उचित स्थान पर निपटाया जाना चाहिए। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन पर ज़ोर दिया जाना चाहिए।