'दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में आई कमी, PUC नियमों का पालन बढ़ा', CM रेखा गुप्ता का दावा
दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों की निगरानी बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण को ल ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बृहस्पतिवार को निगरानी बढ़ाई गई। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जारी आदेशों का प्रभावी पालन कराया गया और विभिन्न विभागों ने आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाई।
इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संयुक्त रूप से सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया और प्रदूषण फैलाने वालों का चालान किया गया। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से विचार-विमर्श किया और उनके संबंधित विभागों से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की और माना कि सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों का जमीन पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।