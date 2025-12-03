MCD सदन में वायु प्रदूषण पर चर्चा में आप का BJP पर हमला, नेबुलाइजर लगाकर सदन पहुंची AAP पार्षद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी सदन की बैठक में वायु प्रदूषण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। विपक्ष आप के पार्षदों ने जहां सत्तारूढ़ भाजपा पर नाकामी का आरोप लगाया, वहीं, बैठक में इससे संबंधित कई प्रस्ताव पारित किए गए।

बाद में महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने उम्मीद जताई कि ये प्रस्ताव शहर में स्वच्छता, पर्यावरण सुधार, जन-सुविधाओं के उन्नयन और निगम कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेबुलाइजर लगाकर पहुंची आप पार्षद इसके पूर्व सदन में सांकेतिक प्रदर्शन में आप की एक पार्षद नेबुलाइजर लगाकर पहुंचीं, साथ ही अन्य पार्षदों ने नारे लगाए। नेता विपक्ष अंकुश नारंग ने चुटकी लेते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा का नारा था अबकि बार 400 के पार, उसे उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में उन्होंने यह जरूर हासिल किया है।

वहीं, महापौर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदूषण रोकथाम के लिए ठोस,समयबद्ध तथा परिणाम-आधारित कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। जिसमें सड़क किनारे धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों की निगरानी, कूड़ा जलाने की घटनाओं पर सख्ती तथा प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान जैसे कदमों को प्राथमिकता दी जाएगी।