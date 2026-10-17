4 साल के बच्चे जितना कद, उम्र 44 साल; 98 cm लंबी महिला की सर्जरी कर AIIMS के डॉक्टरों ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। महज 98 सेंटीमीटर कद और वजन छह साल के बच्चे के बराबर 22 किलो, एम्स के डॉक्टरों ने 44 वर्षीय इस महिला के गर्भाशय को कीहोल सर्जरी से महज 90 मिनट में निकाल दिया।

महिला की हड्डियां बेहद कमजोर थीं और उसे हाई ब्लड प्रेशर भी था। वह एक साल से मासिक धर्म के दौरान असहनीय दर्द से परेशान थी।

जांच में गर्भाशय के बाहर और उसकी मांसपेशियों की दीवार में गर्भाशय की अंदरूनी परत जैसी कोशिकाएं बढ़ने की समस्या मिली। तमाम चुनौतियों के बावजूद ऑपरेशन सफल रहा और तीसरे दिन महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

हड्डियां कमजोर और नाजुक

एम्स के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रो. रीता माहे और डॉ. स्वाति तोमर ने सर्जरी का नेतृत्व किया। प्रो. डॉ. रीता माहे के अनुसार, महिला को गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस था, जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं।

ऐसे में ऑपरेशन के दौरान शरीर को सही स्थिति में रखना जरूरी था, ताकि हड्डियों पर दबाव न पड़े। सामान्य तरीके से पैर मोड़कर लिटाने पर कमर और जांघ की हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा था। इसलिए विशेष कुशनिंग के साथ महिला को पीठ के बल लिटाकर सर्जरी की गई।

छोटी गर्दन में सांस की नली डालना चुनौतीपूर्ण एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. पारिन लालवानी, डॉ. चोरो अथिफ्रो कायिना और उनकी टीम ने बेहोशी देने और सांस की नली डालने के दौरान विशेष सावधानी बरती। बताया कि महिला की गर्दन छोटी थी और हड्डियां कमजोर। गर्भाशय बढ़ा हुआ था और आसपास की आंतों से चिपका हुआ था। पेट में कम जगह के कारण भी ऑपरेशन मुश्किल था।