दिल्ली में दिनदहाड़े वकील को मारी गोली, हातल गंभीर और बदमाश मौके से हुए फरार

पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक वकील को गोली मार दी। घायल वकील श्रीकांत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आशंका है कि पुरानी दुश्मनी के चलते यह हमला हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।