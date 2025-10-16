Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में दिनदहाड़े वकील को मारी गोली, हातल गंभीर और बदमाश मौके से हुए फरार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक वकील को गोली मार दी। घायल वकील श्रीकांत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आशंका है कि पुरानी दुश्मनी के चलते यह हमला हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में गोकलपुरी थाना क्षेत्र के जोहरीपुर में बृहस्पतिवार सुबह साढ़े आठ बजे अज्ञात बदमाशों ने एक वकील को दो गोलियां मारीं। गोली लगने से घायल हुए वकील श्रीकांत को इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही वारदात के पीछे की वजह सामने आएगी।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली में नकली टूथपेस्ट व ईनो बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, मालिक समेत तीन गिरफ्तार