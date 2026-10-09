13 साल से फरार घोषित अपराधी सबीर खान गिरफ्तार, AATS ने सिरसपुर से पकड़ा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में आउटर नार्थ जिला पुलिस की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है।

आरोपी वर्ष 2013 के एक मामले में अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपने ठिकाने बदल रहा था। इसकी पहचान सबीर खान (39) के रूप में हुई है। वह सिरसपुर दिल्ली का रहने वाला है।