Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यमुनापार में छह माह में 825 अवैध इमारतें चिह्नित, कभी भी चल सकता है निगम का बुलडोजर

By Saurabh Pandey Edited By: Sonu Suman
Updated: Sun, 30 Aug 2026 08:30 PM (IST)

यमुनापार में छह माह में 825 अवैध इमारतें चिन्हित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई ...और पढ़ें

यमुनापार में छह माह में 825 अवैध इमारतें चिन्हित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

यमुनापार में छह माह में 825 अवैध इमारतें चिन्हित होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. छह माह में 825 अवैध इमारतें चिन्हित, कार्रवाई शून्य।

  2. निगम के बिल्डिंग विभाग पर मिलीभगत के आरोप।

  3. वर्षा में कमजोर निर्माण से हादसों का खतरा बढ़ा।

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दावा पूरी तरह खोखला नजर आ रहा है। महज छह माह में 825 संपत्तियां चिन्हित करने के बावजूद जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई न के बराबर है, जिससे साफ है कि निगम की कार्रवाई सिर्फ कागजी खानापूरी बनकर रह गई है। आरोप है कि नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की मिलीभगत से बिल्डर बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून के बीच पूर्वी जोन में 386 इमारतें चिह्नित की गईं, जबकि बाकी 439 उत्तर-पूर्वी जोन में चिन्हित की गईं हैं। बावजूद इसके, इनमें से अधिकांश निर्माण स्थलों पर न तो ध्वस्तीकरण हुआ और न ही निर्माण पूरी तरह रोका गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों पर पहले भी रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। अब भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्षा के मौसम में निर्माण से है खतरा

वर्षा के मौसम में मानकों के विपरीत हो रहे निर्माण से हादसों का खतरा और बढ़ गया है। कमजोर ढांचे, घटिया सामग्री और बिना स्वीकृति के खड़ी की जा रही इमारतें आसपास रहने वाले लोगों के लिए जोखिम बनती जा रही हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बुक की गईं कुछ इमारतें निगम पार्षदों या उनके स्वजन से जुड़ी बताई जा रही हैं। इन्हें बुक तो कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि लोगों की कई बार की शिकायतों के बावजूद मौके पर केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है और कुछ समय बाद निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। इससे अवैध बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं और नियमों का पालन करने वाले लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

छत में छेद या दीवार तोड़कर की जाती है कार्रवाई की खानापूर्ति

अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अक्सर औपचारिकता बनकर रह जाती है। निगम की टीम कई मामलों में केवल इमारत की छत पर एक छोटा सा छेद कर खानापूरी कर देती है या फिर एक दीवार में छेद कर दिया जाता है। इसके बाद बिल्डर मरम्मत कर निर्माण पूरा कर लेते हैं और फ्लैट बेच देते हैं, जिससे पूरी कार्रवाई बेअसर साबित होती है।

अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इमारतों को चिन्हित करने के बाद उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जाती है। नियमों के अनुसार ही कार्रवाई हो, इसका ध्यान रखा जाता है। अगर कोई इमारत गलत तरीके से बन रही है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। - अजहरुद्दीन काजी, उपायुक्त, पूर्वी जोन एमसीडी

यह भी पढ़ें- शालीमार बाग में लटकते तारों से मुक्ति की पायलट परियोजना सफल, चांदनी चौक में अक्टूबर से शुरू होगा काम