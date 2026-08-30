यमुनापार में छह माह में 825 अवैध इमारतें चिह्नित, कभी भी चल सकता है निगम का बुलडोजर

सौरभ पांडेय, पूर्वी दिल्ली। यमुनापार में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का दावा पूरी तरह खोखला नजर आ रहा है। महज छह माह में 825 संपत्तियां चिन्हित करने के बावजूद जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई न के बराबर है, जिससे साफ है कि निगम की कार्रवाई सिर्फ कागजी खानापूरी बनकर रह गई है। आरोप है कि नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की मिलीभगत से बिल्डर बेखौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही हैं।

आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से जून के बीच पूर्वी जोन में 386 इमारतें चिह्नित की गईं, जबकि बाकी 439 उत्तर-पूर्वी जोन में चिन्हित की गईं हैं। बावजूद इसके, इनमें से अधिकांश निर्माण स्थलों पर न तो ध्वस्तीकरण हुआ और न ही निर्माण पूरी तरह रोका गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों पर पहले भी रिश्वत लेने के आरोप लगते रहे हैं। अब भी प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है।

वर्षा के मौसम में निर्माण से है खतरा वर्षा के मौसम में मानकों के विपरीत हो रहे निर्माण से हादसों का खतरा और बढ़ गया है। कमजोर ढांचे, घटिया सामग्री और बिना स्वीकृति के खड़ी की जा रही इमारतें आसपास रहने वाले लोगों के लिए जोखिम बनती जा रही हैं। हैरानी की बात यह भी है कि बुक की गईं कुछ इमारतें निगम पार्षदों या उनके स्वजन से जुड़ी बताई जा रही हैं। इन्हें बुक तो कर दिया गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है।

पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि लोगों की कई बार की शिकायतों के बावजूद मौके पर केवल औपचारिक कार्रवाई की जाती है और कुछ समय बाद निर्माण फिर से शुरू हो जाता है। इससे अवैध बिल्डरों के हौसले बुलंद हैं और नियमों का पालन करने वाले लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।