दिल्ली में पतंगबाजी का कहर, स्वतंत्रता दिवस पर 800 से ज्यादा परिंदे घायल; 10 प्रतिशत की मौत

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। एक ओर जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरी दिल्ली स्वाधीनता के जश्न में डूबी थी और आसमान तिरंगी पतंगों से पटा हुआ था, वहीं दूसरी ओर यही उल्लास बेजुबान परिंदों के लिए काल बन गया। राजधानी में 15 अगस्त को पतंग उड़ाने की पुरानी परंपरा है, लेकिन पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक और चाइनीज मांजे ने मासूम पक्षियों की जान आफत में डाल दी।

अनुमान के अनुसार, अकेले स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली भर के विभिन्न पक्षी अस्पतालों और राहत केंद्रों में 800 से अधिक घायल पक्षी इलाज के लिए पहुंचाए गए। उनमें से लगभग 10 प्रतिशत परिंदों की जान को गभीर रूप से कटने और अत्यधिक खून बहने की वजह से बचाया नहीं जा सका।

अस्पतालों में बेजुबान पीड़ितों की भरमार चांदनी चौक स्थित जैन पक्षी अस्पताल व रोहिणी के सेक्टर 15 स्थित जीयो बर्ड्स हास्पिटल से जुड़े लोगों के अनुसार, स्वतंत्रता दिवस से दो दिन पहले और दो दिन बाद तक मांजे की चपेट में आने से पक्षियों के पंख कटने, गले में मांजा उलझने और गंभीर रूप से घायल होकर गिरने की घटनाओं में कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है।

चांदनी चौक जैन पक्षी अस्पताल के चिकित्सक डा. रामेश्वर यादव के अनुसार, पतंगबाजी के कारण हर साल सैकड़ों पक्षी हमेशा के लिए उड़ने की क्षमता खो देते हैं। गंभीर रूप से घायल पक्षियों में कबूतर, चील, कौवे और तोते शामिल हैं। उनमें से 10 प्रतिशत की मौत अत्यधिक रक्त बहने से हो जाती है।

वहीं, जीयो बर्ड्स हॉस्पिटल के प्रधान राजेश जैन व पदाधिकारी एनके जैन के अनुसार, पूरे दिल्ली में 10 पक्षी अस्पताल है। जिनमें अकेले शनिवार को मांझे की चपेट मेें आने से घायल हुए 800 से अधिक पक्षी इलाज के लिए लाए गए।

प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा जानलेवा मांजा प्रशासन और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा सिंथेटिक व कांच चढ़े (चाइनीज) मांझे पर कड़े प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में उसकी बेधड़क बिक्री जारी है। पतंग कटने के बाद आसमान में तैरते और पेड़ों तथा बिजली के तारों में उलझे मांझे महीनों तक पक्षियों के लिए फांसी का फंदा बने रहते हैं।