चीनी मांझे से पतंग उड़ाने पर दिल्ली में पूरी तरह रोक, 5 साल जेल के साथ ₹1 लाख तक लगेगा जुर्माना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पतंगबाजी के मौसम को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण विभाग ने लोगों को चेताया है कि चीनी मांझे से पतंग उड़ाने पर पांच साल की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।



राजधानी में तेज धारदार सिंथेटिक, नायलॉन और चीनी मांझे की बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस तरह के मांझे से इंसानों व पशु-पक्षियों की जान की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सख्त कदम उठाया गया है।



अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस पर अधिनियम की धारा 15 के तहत कठोर सजा और जुर्माना तय किया गया है। इसमें पांच साल की जेल, एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों भी लगाए जा सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति या दुकानदार सजा पाने के बाद भी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर रोज पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। पतंग उडाने के लिए सिर्फ सूती धागे का ही उपयोग किया जा सकता है। यह भी किसी भी प्रकार के धारदार कांच/धातु या रसायनों से मुक्त होने चाहिए।



विभाग ने कहा है कि मांझों से संबंधित शिकायत के लिए पुलिस आयुक्त को cpdelhi@delhipolice.gov.in या 112 पर मंडलीय आयुक्त को divcom@nic.in या 1077 / 1070 / 23831077 पर, मुख्य वन संरक्षक से ccfgnctd@gmail.com या 011-23378513 पर और निगमायुक्त से commissioner@mcd.nic.in या 155305 पर पर काल या मेल की जा सकती है।