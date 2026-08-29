कर्च चुकाने के लिए बेटे ने रची थी साजिश, दिल्ली में 44 लाख की लूट का पर्दाफाश; दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के एमएस पार्क इलाके में 44 लाख रुपये की लूट के मामले में पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों की पहचान 26 वर्षीय प्रभय तिवारी निवासी एमएस पार्क, शाहदरा और 21 वर्षीय सरब तिवारी उर्फ प्रफुल निवासी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, वारदात की साजिश रुपये देने वाले अवधेश तिवारी के बेटे प्रभय तिवारी ने अपना कर्ज चुकाने के लिए रची थी।

पुलिस के अनुसार, शास्त्री नगर निवासी जितेंद्र कुमार ने शिकायत दी थी कि वह अवधेश तिवारी से 44 लाख रुपये लेकर राज कुमार नाम के व्यक्ति तक पहुंचाने जा रहा था। रुपये मिलने के बाद जितेंद्र अपनी बाइक से आगे बढ़ा ही था कि रास्ते में एक व्यक्ति ने उसकी बाइक रोक ली। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति वहां पहुंचा और दोनों ने मिलकर जितेंद्र के पास मौजूद बैग लूट लिया। बैग में 44 लाख रुपये रखे हुए थे। वारदात के बाद दोनों मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज खंगाली शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके अलावा रुपये के लेनदेन और वारदात से जुड़े लोगों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई गई।

44 लाख रुपये लूटने की योजना बनाई जांच आगे बढ़ने पर पुलिस को पता चला कि यह लूट अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे पहले से साजिश रची गई थी। पुलिस के अनुसार, अवधेश तिवारी के बेटे प्रभय तिवारी पर कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए उसने 44 लाख रुपये लूटने की योजना बनाई और इसमें सरब तिवारी उर्फ प्रफुल को शामिल किया।

आरोपी रकम लेकर फरार जांच में सामने आया कि जितेंद्र को 44 लाख रुपये देने और उसके रकम लेकर जाने की जानकारी साजिश में शामिल लोगों को थी। योजना के तहत जितेंद्र के आगे बढ़ने के बाद उसे रास्ते में रोककर बैग लूट लिया गया। इसके बाद दोनों आरोपी रकम लेकर फरार हो गए।