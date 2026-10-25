दिल्ली में रंजिश के चलते युवक की हत्या, चार नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

राजीव रंजन, बाहरी दिल्ली। समयपुर बादली के सिरसपुर स्थित जीवन पार्क में 25 वर्षीय विशाल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के भीतर चार नाबालिगों को पकड़ा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उनके पास से दो चाकू और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए हैं। घटना 23-24 अक्टूबर की रात रविवार बाजार चौक के पास गली नंबर-16 में हुई।

घायल की उपचार के दौरान मौत

गंभीर रूप से घायल विशाल को डा. बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, जिसे बाद में हत्या की धारा में बदल दिया गया।

रंजिश की वजह से किया गया हमला पुलिस के अनुसार, करीब दो महीने पहले जन्मदिन की पार्टी में विशाल और चारों नाबालिगों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि विशाल ने उनमें से एक के साथ मारपीट की थी। इसी रंजिश में उस पर हमला किया गया।