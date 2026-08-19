दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, 'लेडीज स्पेशल' और दिल्ली-करनाल सेवा भी शुरू
दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलीं, जिससे बेड़े की कुल संख्या 5,000 हो गई है। महिलाओं के लिए 'लेडीज स्पेशल' बसें और दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय सेवा भी शुरू की गई, साथ ही एक नया ईवी चार्जिंग स्टेशन भी खुला।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन नई बसों के शामिल होने के साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े की कुल संख्या लगभग 5,000 हो गई है। इस उद्घाटन समारोह में विधायक सूर्य प्रकाश खत्री के साथ-साथ कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
महिलाओं के लिए परिवहन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी बनाने के लिहाज से भी यह आयोजन बेहद खास रहा। इस अवसर पर महिलाओं को समर्पित 56 'लेडीज स्पेशल इलेक्ट्रिक बस सेवाएं' (Ladies Special Electric Bus Services) शुरू की गईं। ये विशेष बसें दिल्ली के प्रमुख कॉलेजों को आपस में जोड़ेंगी, जिनमें हिंदू कॉलेज, रामजस कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC), लेडी राम कॉलेज (LSR), गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज और गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SGGSCC) शामिल हैं।
इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा के बीच स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 'दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा' का भी उद्घाटन किया। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा को आसान बनाने के लिए राजघाट डिपो-1 में एक नए सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (Public EV Charging Station) की भी शुरुआत की गई।
ये सभी नई पहलें दिल्ली के 'क्लीन मोबिलिटी इकोसिस्टम' (स्वच्छ गतिशीलता) को और अधिक मजबूत करती हैं। यह ऐतिहासिक कदम सतत और टिकाऊ परिवहन प्रणाली विकसित करने, बेहतर कनेक्टिविटी देने, महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने और आम नागरिकों की यात्रा को सुगम बनाने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।