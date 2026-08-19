दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात, 'लेडीज स्पेशल' और दिल्ली-करनाल सेवा भी शुरू

दिल्ली को 200 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलीं, जिससे बेड़े की कुल संख्या 5,000 हो गई है। महिलाओं के लिए 'लेडीज स्पेशल' बसें और दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय सेवा भी शुरू की गई, साथ ही एक नया ईवी चार्जिंग स्टेशन भी खुला।