स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए डीडीयू अस्पताल तैयार, 24 घंटे फीवर क्लिनिक शुरू; जानें बचाव के उपाय

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। क्षेत्र में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। इसी कड़ी में क्षेत्र के सबसे बड़े हरिनगर स्थित दीनदयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में विशेष तैयारियां की गई हैं। मरीजों की सुविधा और त्वरित इलाज के लिए अस्पताल में एक अलग फीवर क्लिनिक शुरू किया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है।



डीडीयू अस्पताल के फीवर क्लिनिक में कुल 10 बेड आरक्षित किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, हाल ही में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक मरीज को यहां भर्ती कराया गया था। मरीज को दूसरे अस्पताल से रेफर कर डीडीयू लाया गया था, जहां सफल इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है।

अस्पताल में तैयारियां और स्थिति चिकित्सकों ने बताया कि फीवर क्लिनिक सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों से पूरी तरह लैस है। यहां वेंटिलेटर, पेशेंट मानिटर, बीपी मापने की मशीनें और पर्याप्त संख्या में आक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, एच1एन1 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सभी आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टाक रखा गया है।

किन मरीजों की होती है एच1एन1 जांच? डाक्टरों के अनुसार, क्लिनिक में आने वाले हर बुखार पीड़ित मरीज का स्वाइन फ्लू टेस्ट नहीं किया जाता। सामान्य बुखार और सर्दी-जुकाम के मरीजों को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। केवल उन्हीं मरीजों का एच1एन1 टेस्ट कराया जाता है, जिनमें तेज बुखार और कफ के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ जैसे गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।