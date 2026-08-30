दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को लेकर DDA की डिजिटल पहल, FAQ से आसानी से समझ पाएंगे नियम; पोर्टल पर दें सुझाव

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली के भविष्य के विकास और बुनियादी ढांचे की रूपरेखा तय करने वाला ''मास्टर प्लान 2047'' अब आम जनता की पहुंच में और आसान होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने आम नागरिकों और हितधारकों के लिए मास्टर प्लान के पेचीदा नियमों को सरल भाषा में समझाने के उद्देश्य से एक विशेष डिजिटल आउटरीच पहल की शुरुआत की है।

यह कदम उपराज्यपाल और डीडीए अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने डीडीए को मास्टर प्लान 2047 को लेकर डिजिटल स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के आदेश दिए थे।



इस पहल के तहत डीडीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ''व्हाट्स न्यू'' सेक्शन में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक पूरा सेट अपलोड किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी निवासी मास्टर प्लान के विभिन्न प्रविधानों, नीतियों और तकनीकी पहलुओं को बिना किसी कानूनी या प्रशासनिक उलझन के आसानी से समझ सके।

इन प्रमुख विषयों और नीतियों की मिलेगी पूरी जानकारी -शहर विकास व नीतियां : लैंड पूलिंग नीति, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), हाई-डेंसिटी कारिडोर और लो-डेंसिटी जोन।



-पुनर्विकास व विरासत : झुग्गी पुनर्वास, विरासत स्थलों का संरक्षण और सार्वजनिक स्थानों का प्रबंधन।



-व्यावहारिक नियम : जमीन का उपयोग और अनुमत गतिविधियां, फ्लोर एरिया रेशियो, प्लाट से जुड़ी जरूरतें और पार्किंग के नियम।



-तकनीकी प्रक्रियाएं : ट्रांसफरएबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर), विभिन्न विकास माडलों के तहत पात्रता और आवेदन एवं मंजूरी की प्रक्रियाएं।

फीडबैक पोर्टल से सीधे अपनी राय दे सकेंगे नागरिक जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केवल जानकारी देना ही काफी नहीं था, इसलिए डीडीए ने अपने नागरिक सेवा मंच के माध्यम से ''एमपीडी-2047 (फीडबैक)'' नाम से एक नई सुविधा भी जोड़ी है।