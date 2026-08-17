दो दिन चला बुलडोजर, एक सप्ताह में फिर कब्जा... रानी गार्डन में डीडीए की कार्रवाई पर सवाल

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। रानी गार्डन में डीडीए की कार्रवाई हवाहवाई साबित हुई। कार्रवाई के एक सप्ताह में फिर से डीडीए की जमीन पर अवैध पार्किंग, नर्सरी व झुग्गियां बस गईं। जो अतिक्रमण डीडीए ने दो दिन लगातार अभियान चलाकर हटाया था, वह फिर से हो गया है। स्थानीय लोगों ने डीडीए पर सवाल उठाए कि अधिकारी चाहते ही नहीं है अतिक्रमण जड़ से हटे। दोबारा से अतिक्रमण न हो डीडीए ने इसकी व्यवस्था ही नहीं की है।

डीडीए ने छह व सात अगस्त को रानी गार्डन में कार्रवाई करके बुलडोजर से 50 से अधिक झुग्गियां हटाई थीं। इसके साथ ही नर्सरी की जगह बुलडोजर से खोदी गई थी। अवैध पार्किंग भी हटाई थी। दो दिन तक चली इस कार्रवाई में तीन बीघा जमीन को खाली करवाया गया था। कार्रवाई को एक सप्ताह भी नहीं हुआ था।

अतिक्रमण करने वालों ने फिर से सरकारी जमीन को घेर लिया। मौजूदा समय में यहां की स्थिति देखने पर लग नहीं रहा है कि यहां कोई कार्रवाई हुई भी है या नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अतिक्रमण करने वालों पर डीडीए सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है, इस वजह से वह दुस्साहस दिखाते हुए अतिक्रमण कर रहे हैं।