Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में डीडीए की फ्रीहोल्ड कन्वर्जन सेवा जनवरी से ठप, नई नीति की समीक्षा में अटका काम

    By Digital Desk Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 01:55 AM (IST)

    सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय संपत्तियों के लिए मौजूदा कन्वर्जन नीति की समीक्षा कर रही है ताकि प्रक्रिया को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाय ...और पढ़ें

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    एआई जेनेरेटेड इमेज।

    HighLights

    1. डीडीए की आवासीय कन्वर्जन नीति की समीक्षा चल रही है।

    2. प्रक्रिया को सरल और नागरिक-अनुकूल बनाने का लक्ष्य है।

    3. जनवरी से कन्वर्जन के अनुरोध फिलहाल रोक दिए गए हैं।

    पीटीआई, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय संपत्तियों के लिए मौजूदा कन्वर्जन (लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड) नीति की समीक्षा की जा रही है ताकि इस प्रक्रिया को तर्कसंगत, सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया जा सके।

    आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि कन्वर्ज़न के अनुरोधों को रोक दिया गया है क्योंकि इस नीति की समीक्षा की जा रही है।

    हालांकि, मंत्री के लिखित जवाब में समीक्षा पूरी होने की समय-सीमा का ज़िक्र नहीं है और यह भी नहीं बताया गया है कि कन्वर्ज़न के अनुरोध फिर से कब शुरू होंगे।

    जनवरी से रुका है कन्वर्जन का काम

    लीजहोल्ड प्रापर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने या कन्वर्ज़न का मतलब है, संपत्ति के मालिकाना हक की स्थिति को किराएदारी से बदलकर पूरी तरह से मालिकाना हक में बदलना।

    सरल शब्दों में कहें तो लीजहोल्ड प्रोपर्टी के मामले में रजिस्ट्री के बावजूद संपत्ति पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं होता है, वहीं फ्री होल्ड संपत्ति पर पूर्ण मालिकाना हक होता है। इस साल जनवरी से डीडीए संपत्ति के कन्वर्जन का काम रुका हुआ है।

    यह भी पढ़ें- डीडीए ने शुरू की 'डिजिटल प्लांटेशन मॉनिटरिंग' प्रणाली, अब जिओ-टैगिंग और ऐप से होगी पौधों की निगरानी

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के डीडीए ने छह महीने में सुलझाईं 19779 शिकायतें, लंबित मामलों में 85% की कमी