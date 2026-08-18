दाऊद इब्राहिम का खास अख्तर मर्चेंट गिरफ्तार, मकोका कोर्ट में पेशी के बाद उगलेगा डी-कंपनी के राज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। केंद्रीय एजेंसियों को विदेश में बैठे एक और अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्कर पर नकेल कसने में कामयाबी मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अख्तर मर्चेंट को मुंबई पुलिस ने सोमवार को IGI एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया।

मर्चेंट 2023 में ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित काशीमीरा क्षेत्र में हुई बेकरी फायरिंग और जबरन वसूली की घटना के बाद करीब तीन साल से फरार चल रहा था। केंद्रीय एजेंसियों और महाराष्ट्र पुलिस (मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस क्राइम ब्रांच) के संयुक्त ऑपरेशन में मर्चेंट को विदेश से भारत लौटते ही एयरपोर्ट पर दबोच लिया गया। इंटरपोल ने उसके खिलाफ हाल ही में रेड कार्नर नोटिस जारी किया था। इससे पहले बीते शुक्रवार को एनसीबी की मुंबई जोनल टीम ने यूएई से IGI एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। अख्तर मर्चेंट का आपराधिक नेटवर्क मुख्य रूप से महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई और ठाणे में फैला हुआ है।

बेकरी मालिक से मांगी थी रंगदारी स्पेशल सेल सूत्रों के मुताबिक, 2023 में मीरा रोड स्थित इंटरनेशनल बेकिंग कंपनी के मालिक से अंडरवर्ल्ड के नाम पर रंगदारी मांगी गई थी। पैसे न देने पर फायरिंग की गई थी। इस मामले में काशीमीरा पुलिस थाने में मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम), हत्या का प्रयास, रंगदारी वसूली, आपराधिक साजिश, साझा मंशा और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। अख्तर के खिलाफ अवैध हथियारों और ड्रग्स तस्करी के कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी है। दाऊद के नेटवर्क को मजबूत करने में अहम भूमिका पुलिस अधिकारी का कहना है कि अख्तर हुसैन मर्चेंट मूलरूप से मुंबई का रहने वाला है और दाऊद इब्राहिम का खास सहयोगी माना जाता है। उसने मुंबई और आसपास के इलाकों में डी-कंपनी के नेटवर्क को मजबूत करने और जबरन वसूली सिंडिकेट चलाने में अहम भूमिका निभाई।

2023 के बेकरी फायरिंग और जबरन वसूली केस में वह अपने सहयोगी पप्पू पेजर के साथ मुख्य साजिशकर्ता था। वारदात में शामिल पप्पू पेजर को मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते ही अख्तर विदेश भाग गया था। 2022 में महाराष्ट्र एटीएस कर चुकी है गिरफ्तार अख्तर को 2022 में महाराष्ट्र एटीएस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह विदेश भाग गया था। केंद्रीय एजेंसियों को इंटरपोल और खुफिया सूत्रों के जरिए जानकारी मिली कि अख्तर विदेश से भारत लौटने की फिराक में है।