माचिस मांगने गए, साथ में पी शराब, लूट के लिए नाबालिगों ने कर दी युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दल्लूपुरा गांव में माचिस मांगने के बहाने दो नाबालिगों ने एक युवक के साथ शराब पी। शराब पीने के बाद नशा होने पर नाबालिगों ने लूट के लिए युवक की गिलोय की बेल से गला घोंट दिया। गला घोंटकर हत्या कर दी। 22 हजार रुपये लूटकर ले गए।

मृतक की पहचान इस्लाम अली के रूप में हुई है। न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने हत्या व लूट की धारा में केस दर्ज किया। पुलिस ने हत्या व लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए दाे नाबालिगों को दबोच लिया है।

इस्लाम अली अपने परिवार के साथ दल्लूपुरा गांव में रहते थे। वह पेशे से कामगार थे। मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि दो जनवरी को वह किसी काम से अपनी बेटी के घर गई थीं। अगले दिन जब वह अपने घर पर आई तो देखा कमरे में बेटा अचेत हालत में पड़ा हुअा है। घर में सामान बिखरा हुआ है। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि युवक को अचेत हालत में पुलिस ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे से शराब की बाेतले व खाली ग्लास मिले। एफएसएल टीम को मौके से साक्ष्य जमा किए। हत्या का केस दर्ज किया गया।

थानाध्यक्ष हारुन अहमद के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दर्पण सिंह, एसआई तनुज, हेड कांस्टेबल नितिन व अन्य की टीम बनाई। पुलिस ने आरोपितों की पहचान के लिए गली में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। दो आरोपित फुटेज में नजर आए। पुलिस ने उनकी पहचान कर दल्लूपुरा गांव से पकड़ लिया।