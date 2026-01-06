Language
    माचिस मांगने गए, साथ में पी शराब, लूट के लिए नाबालिगों ने कर दी युवक की हत्या

    By Shuzauddin Shuzauddin Edited By: Sonu Suman
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:08 PM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के दल्लूपुरा गांव में दो नाबालिगों ने माचिस मांगने के बहाने एक युवक इस्लाम अली के साथ शराब पी। नशा होने पर उन्होंने लूट के इरादे से गिलो ...और पढ़ें

    नाबालिगों ने लूट के लिए युवक की गिलोय की बेल से गला घोंट दिया। 

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। दल्लूपुरा गांव में माचिस मांगने के बहाने दो नाबालिगों ने एक युवक के साथ शराब पी। शराब पीने के बाद नशा होने पर नाबालिगों ने लूट के लिए युवक की गिलोय की बेल से गला घोंट दिया। गला घोंटकर हत्या कर दी। 22 हजार रुपये लूटकर ले गए।

    मृतक की पहचान इस्लाम अली के रूप में हुई है। न्यू अशोक नगर थाना पुलिस ने हत्या व लूट की धारा में केस दर्ज किया। पुलिस ने हत्या व लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए दाे नाबालिगों को दबोच लिया है।

    इस्लाम अली अपने परिवार के साथ दल्लूपुरा गांव में रहते थे। वह पेशे से कामगार थे। मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि दो जनवरी को वह किसी काम से अपनी बेटी के घर गई थीं। अगले दिन जब वह अपने घर पर आई तो देखा कमरे में बेटा अचेत हालत में पड़ा हुअा है। घर में सामान बिखरा हुआ है। महिला ने मामले की सूचना पुलिस को दी।

    जिला पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया ने बताया कि युवक को अचेत हालत में पुलिस ने एलबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कमरे से शराब की बाेतले व खाली ग्लास मिले। एफएसएल टीम को मौके से साक्ष्य जमा किए। हत्या का केस दर्ज किया गया।

    थानाध्यक्ष हारुन अहमद के नेतृत्व में इंस्पेक्टर दर्पण सिंह, एसआई तनुज, हेड कांस्टेबल नितिन व अन्य की टीम बनाई। पुलिस ने आरोपितों की पहचान के लिए गली में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। दो आरोपित फुटेज में नजर आए। पुलिस ने उनकी पहचान कर दल्लूपुरा गांव से पकड़ लिया।

    आरोपितों ने पुलिस को बताया कि वह माचिस मांगने के बहाने युवक के कमरे में गए। उसके साथ बैठकर शराब पी। पास ही 22 हजार रुपये व मोबाइल रखा हुआ था। उन्होंने युवक को ज्यादा शराब पीलाकर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद गिलोय की बेल सेे गला घोंट दिया। कमरे की लाइट बंद की और लूट की रकम लेकर भाग गए।

