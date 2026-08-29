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म्यांमार साइबर ठगी नेटवर्क का आरोपी छूटा, CBI ने 1 दिन देरी से दी चार्जशीट; कोर्ट से मिली डिफॉल्ट जमानत

By Ritika Mishra Edited By: Kushagra Mishra
Updated: Sat, 29 Aug 2026 05:01 PM (IST)

न्यायालय ने म्यांमार साइबर ठगी मामले में आरोपित इशाक को डिफाल्ट जमानत दे दी, क्योंकि सीबीआई ने 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद आरोपपत्र दाखिल किया।

सीबीआई की लापरवाही से मिली जमानत। फोटो: सांकेतिक

सीबीआई की लापरवाही से मिली जमानत। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. आरोपित इशाक को म्यांमार साइबर ठगी मामले में जमानत मिली

  2. सीबीआई ने 90 दिन की निर्धारित अवधि के बाद आरोपपत्र दाखिल किया

  3. जांच एजेंसी अनिश्चितकाल तक आरोपित को जेल में नहीं रख सकती

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत ने म्यांमार और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में भारतीयों को साइबर ठगी के अड्डों तक पहुंचाने से जुड़े मामले में आरोपित इशाक को डिफॉल्ट जमानत दे दी।

अदालत ने माना कि CBI ने निर्धारित 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 90 दिन की गणना उस दिन से होगी, जिस दिन मजिस्ट्रेट पहली बार आरोपी को रिमांड पर भेजने का आदेश देता है।

अदालत ने कहा कि एक बार वैधानिक अवधि पूरी होने पर आरोपित का डिफॉल्ट जमानत का अधिकार पैदा हो जाता है और बाद में दाखिल किया गया आरोपपत्र उस अधिकार को खत्म नहीं कर सकता।

50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत

अदालत ने आरोपित पर गवाहों को प्रभावित नहीं करने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करने, जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति देश से बाहर नहीं जाने समेत शर्तें लगाई हैं।

मामले में CBI ने तीन अगस्त 2026 को आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि अदालत के मुताबिक इसे दो अगस्त तक दाखिल किया जाना जरूरी था।

अदालत ने 13 अगस्त को इशाक की डिफॉल्ट जमानत याचिका मंजूर करते हुए 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। CBI ने 31 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज किया था।

झांसा देकर भारतीयों को पहुंचाने का आरोप

जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह भारतीय नागरिकों को आकर्षक नौकरी और वेतन का झांसा देकर म्यांमार और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में स्थित साइबर ठगी के अड्डों तक पहुंचा रहा है।

आरोप है कि वहां पीड़ितों को बंधक बनाकर उनसे साइबर गुलाम की तरह डिजिटल ठगी, डिजिटल गिरफ्तारी, रोमांस और निवेश धोखाधड़ी जैसे अपराध कराए जाते थे।

CBI ने गणना को लेकर दिया था अलग तर्क

इशाक की ओर से दलील दी गई कि 90 दिन की अवधि दो अगस्त को पूरी हो गई थी, लेकिन CBI ने अगले दिन आरोपपत्र दाखिल किया। CBI ने तर्क दिया कि रिमांड वाले दिन को गणना से बाहर रखा जाए, जिससे 90वां दिन तीन अगस्त बनता है

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