सौरभ भारद्वाज मानहानि मामला: प्रवेश वर्मा व सहयोगियों को इंटरनेट मीडिया पोस्ट से छेड़छाड़ पर रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की ओर से दायर मानहानि शिकायत से जुड़े मामले में आरोपित प्रवेश वर्मा और उनके सहयोगियों को कुछ इंटरनेट मीडिया पोस्ट, प्रोफाइल, तस्वीरों और रील को हटाने, छिपाने, संपादित करने या उनमें किसी तरह का बदलाव करने से रोक दिया है।

अदालत ने इंटरनेट मीडिया मंच मेटा और एक्स कार्प को भी संबंधित डिजिटल सामग्री और उसके मेटाडाटा समेत अन्य तकनीकी रिकार्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने यह अंतरिम आदेश सौरभ भारद्वाज की शिकायत पर संज्ञान लेने के बिंदु पर चल रही सुनवाई के दौरान दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश फिलहाल अगली सुनवाई तक प्रभावी रहेगा। डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का आदेश वहीं, आरोपित की ओर से दायर आवेदन में दलील दी गई थी कि शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों के पास संबंधित डिजिटल सामग्री तक पहुंच है और वे सुनवाई पूरी होने से पहले पोस्ट को हटा या उसमें बदलाव कर सकते हैं। इससे डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने की अर्जी निष्फल हो सकती है। इसी आधार पर अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि आरोपित को इस स्तर पर आवेदन दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है। अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियां असाधारण हैं, क्योंकि जिस डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने की मांग की गई है, उस तक शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों की पहुंच है और उसे हटाने या संपादित करने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।