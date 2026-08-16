कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम्’ विवाद गहराया, हिंदू सेना ने पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र; निष्पक्ष जांच की मांग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गायन के दौरान सामने आए एक कथित वीडियो को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की है।

विष्णु गुप्ता ने अपने पत्र में कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम की मूल वीडियो रिकार्डिंग को तुरंत सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मीडिया रिपोर्टों, उपलब्ध आडियो-वीडियो फुटेज और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बयान दर्ज कर पूरी जांच कराई जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि जांच के जरिए यह स्पष्ट किया जाए कि वीडियो में दिख रहे इशारे किस संदर्भ में किए गए थे और उनके पीछे का वास्तविक उद्देश्य क्या था।

वंदे मातरम् गायन को लेकर विवाद बता दें कि 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम गायन के बीच कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा उसे रोकने का वीडियो प्रसारित हो रहा है। उस समारोह में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत अन्य नेता भी मौजूद थे।

हिंदू सेनाध्यक्ष ने पुलिस आयुक्त से कहा कि यदि जांच के दौरान वंदे मातरम् के गायन में जानबूझकर बाधा डालने या उसकी राष्ट्रीय गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई कृत्य साबित होता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।