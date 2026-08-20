वंदे मातरम् विवाद में घिरी कांग्रेस, विहिप ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् गायन को लेकर विवाद गहरा गया है, जिसमें भाजपा और विहिप ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया है।
HighLights
कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन पर राजनीतिक विवाद।
विहिप ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के अपमान का आरोप लगाया।
सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस ने दी सफाई।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस पर पार्टी की सफाई भी काम नहीं आ रही है। बल्कि, विहिप समेत अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने घेराबंदी तेज कर दी है।
इस घटनाक्रम का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही हिंदू संगठन विहिप ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रगीत के असम्मान का गंभीर आरोप लगाया है।
कांग्रेस की नीयत और मानसिकता पर सवाल उठाए
विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर एक तल्ख बयान जारी करते हुए कांग्रेस की नीयत और मानसिकता पर सवाल उठाए। बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल शुरुआती दो छंदों तक ही सीमित रहकर राष्ट्रगीत के शेष भाग में आने वाले 'दुर्गा', 'विद्या', 'शक्ति' और 'भक्ति' जैसे भारतीय संस्कृति व परंपराओं से जुड़े शब्दों का परित्याग करती आ रही है। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति और राष्ट्रीय चिह्नों के प्रति उपेक्षा करार दिया।
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रगीत के दौरान बात करती और रोकने का इशारा करती दिखीं।
एफआईआर दर्ज करने की मांग
इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। इस बीच, हिंदू सेना ने इस मामले में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
राष्ट्रगीत रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई
वहीं, कांग्रेस पार्टी का स्पष्टीकरण आया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई। सोनिया गांधी केवल लंबे समय से खड़े पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिए कुर्सी मंगवाने का इशारा कर रही थीं।
जयराम रमेश ने यह भी कहा है कि रवींद्रनाथ टैगोर की सलाह पर 1937 से कांग्रेस के अधिवेशनों में वंदे मातरम् की शुरुआती पंक्तियां गाने का ऐतिहासिक प्रोटोकॉल रहा है।
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कानूनी प्रविधानों का हवाला
मामला इसलिए भी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा हाल में अधिसूचित दिशा-निर्देशों के तहत राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के तय प्रोटोकॉल और गरिमा का पालन अनिवार्य किया गया है। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालने या असम्मान करने पर कानूनी कार्रवाई के कड़े प्रविधान लागू हैं।