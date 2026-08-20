वंदे मातरम् विवाद में घिरी कांग्रेस, विहिप ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। इस पर पार्टी की सफाई भी काम नहीं आ रही है। बल्कि, विहिप समेत अन्य राष्ट्रवादी संगठनों ने घेराबंदी तेज कर दी है।

इस घटनाक्रम का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही हिंदू संगठन विहिप ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर राष्ट्रगीत के असम्मान का गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस की नीयत और मानसिकता पर सवाल उठाए विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक्स पर एक तल्ख बयान जारी करते हुए कांग्रेस की नीयत और मानसिकता पर सवाल उठाए। बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल शुरुआती दो छंदों तक ही सीमित रहकर राष्ट्रगीत के शेष भाग में आने वाले 'दुर्गा', 'विद्या', 'शक्ति' और 'भक्ति' जैसे भारतीय संस्कृति व परंपराओं से जुड़े शब्दों का परित्याग करती आ रही है। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति और राष्ट्रीय चिह्नों के प्रति उपेक्षा करार दिया।

बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी राष्ट्रगीत के दौरान बात करती और रोकने का इशारा करती दिखीं।

एफआईआर दर्ज करने की मांग इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से देश से माफी मांगने की मांग की है। इस बीच, हिंदू सेना ने इस मामले में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान का हवाला देते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।