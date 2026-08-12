कांग्रेस ने उठाई दिल्ली के झुग्गीवासियों के पुनर्वास की मांग, मुकेश शर्मा बोले- मिले वैकल्पिक आवास

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने ''दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डयूसिब) संशोधन विधेयक, 2026'' का स्वागत करते हुए ध्वस्त झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की है।

दिल्ली विधानसभा में पेश इस विधेयक के तहत पात्र झुग्गी बस्तियों की पहचान की कट-आफ तिथि एक जनवरी 2006 से बढ़ाकर एक जनवरी 2025 कर दी गई है।



शर्मा ने कहा कि इस फैसले से अधिक बस्तियों को सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जिन परिवारों की बस्तियां 2006 के बाद तोड़ी गईं और जिनके पास रहने के दस्तावेजी सबूत हैं, उनके लिए भी कानून में स्पष्ट प्रविधान होना चाहिए।