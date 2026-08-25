चुनाव नहीं लड़ेगी कॉकरोच जनता पार्टी, सामाजिक संस्था के रूप में होगा रजिस्ट्रेशन; CJP का बड़ा फैसला

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली। जंतर-मंतर धरना-प्रदर्शन से देश की राजनीति को चौंकाने वाली काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) फिलहाल चुनावी राजनीति से दूर रहेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक संगठन के रूप में पंजीयन कराएगी। वह राजनीति में प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी।

पार्टी के मीडिया प्रमुख विजय ने बताया कि इसपर विमर्श चल रहा है। अगले माह सीजेपी को सामाजिक संगठन के रूप में पंजीयन कराया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीजेपी का फिलवक्त चुनावी राजनीति में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है।

जंतर-मंतर धरना प्रदर्शन के मामले में सीजेपी ने तत्कालीन शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराकर केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद कयास यहीं लगाए जा रहे हैं कि सीजेपी राजनीतिक दल के रूप में सामने आ सकती है, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह चुनावी राजनीति से दूर ही रहेगी।

संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम गठित इस बीच, जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उसने नई राष्ट्रीय और आंचलिक (जोनल) नेतृत्व टीम की घोषणा की है। जिसमें राष्ट्रीय संगठन संयुक्त सचिव के रूप में रेखा शर्मा, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, अनम उजमा और बालकृष्ण शुक्ला के नामों पर मुहर लगाई है।

वहीं, पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने के लिए सुधीर सांगवान और सिद्धांत भारद्वाज को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। जबकि, क्षेत्रीय स्तर पर संगठन को सुदृढ़ करने के लिए पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी जोन की घोषणा की है।साथ ही बताया कि जल्द ही दक्षिणी व पूर्वोत्तर जोन को भी अंतिम रूप देगी।

सीजेपी ने जारी की कानूनी सहायता वेबसाइट सीजेपी ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए कानूनी सहायता वेबसाइट जारी की है। इस डिजिटल प्लेटफार्म का उद्घाटन करते हुए पार्टी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने बताया कि उसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संगठन की गतिविधियों के दौरान कानूनी परेशानियों का सामना करने वाले किसी भी समर्थक को सहायता से वंचित न रहना पड़े।