BJP प्रत्याशियों के समर्थन में CM रेखा गुप्ता का रोड शो, कहा- केवल प्रतिनिधि नहीं, दिल्ली की दिशा तय करने का समय

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। Delhi MCD Electionsमुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न वार्डों शालीमार बाग-बी, चांदनी चौक (वार्ड 74) और अशोक विहार (वार्ड 65) में आयोजित रोड शो में भाग लेकर जनता से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने के लिए अपील की। इस मौके पर दिल्ली केनिगम उपचुनाव आगामी नगर निगम उप चुनाव में भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट डालने को लेकर अपील की।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विभिन्न वार्डो में हुए रोड शो के दौरान जनता का जो उत्साह और समर्थन दिखा, वह सरकार द्वारा राजधानी के विकास के लिए हो रहे कार्यों पर विश्वास का प्रमाण है। बीते 8 महीनों में सड़क, सफाई, स्वास्थ्य एवं अन्य विकास परियोजनाओं की प्रगति ने लोगों के भरोसे को और मजबूत किया है।

जनता से की अपील उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि इस विकास यात्रा को अधिक प्रभावी, तेज़ और व्यापक बनाने के लिए 30 नवंबर को कमल का बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी शालीमार बाग से अनिता जैन , अशोक विहार से वीना असीजा और चांदनी चौक से सुमन कुमार गुप्ता को विजयी बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका भाजपा को दिया गया एक-एक वोट दिल्ली के विकास, आपकी सुविधाओं और आपके परिवार के उज्ज्वल भविष्य को समर्पित होगा। यह केवल प्रतिनिधि चुनने का निर्णय नहीं बल्कि दिल्ली की दिशा तय करने का समय है।