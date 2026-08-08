दिल्ली में कांवड़ियों पर फूलों की बारिश, CM रेखा गुप्ता बोलीं- धन और सुविधाओं की नहीं होने देंगे कमी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिलशाद गार्डन के पास अप्सरा बॉर्डर स्थित कांवड़ सेवा शिविर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। सीएम ने वहां मौजूद कांवड़ियों तथा श्रद्धालुओं पर गुलाबी फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं।

कांवड़ियों का किया अभिनंदन इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और भक्तिपूर्ण माहौल में कांवड़ियों का अभिनंदन किया। यह दौरा कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा कांवड़ियों की सेवा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। शिविर में श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शनिवार को पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन क्षेत्र में दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास एक कांवड़ शिविर पहुंचीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

नहीं होने देंगे कोई भी समस्या मुख्यमंत्री ने कहा, 'चाहे वित्तीय सहायता हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो या बिजली और पानी की आपूर्ति, दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कांवड़ शिविर अच्छी तरह से व्यवस्थित रहें। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर संभव प्रयास किया गया है ताकि हमारे भोलेनाथ के भक्तों को जरा सी भी समस्या न हो।'

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