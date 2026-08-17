'दिल्ली सिर्फ देखने की नहीं, अनुभव करने की नगरी': CM रेखा गुप्ता ने पेश किया नई टूरिज्म नीति का रोडमैप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज अक्षरधाम मंदिर में आयोजित ‘स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026’ में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी मौजूद रहे। सम्मेलन का विषय था “दिल्ली: द कैपिटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज एंड एक्सपीरियंसेज”।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चार नए आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सर्किट्स का शुभारंभ किया। इन सर्किट्स का मकसद दिल्ली को सिर्फ गुजरने वाली जगह नहीं, बल्कि रुककर अनुभव करने वाली जगह बनाना है। पर्यटक यहां केवल स्मारक देखकर न लौटें, बल्कि दिल्ली की आध्यात्मिकता, इतिहास, संस्कृति और विविध आस्थाओं को करीब से महसूस करें।

दिल्ली के प्रमुख स्थलों को चार सर्किट में जोड़ा गया चार सर्किट्स में दिल्ली के प्रमुख स्थलों को जोड़ा गया है। पहला सर्किट ‘द सोल ऑफ दिल्ली’ में अग्रसेन की बावली, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम, गुरुद्वारा बंगला साहिब और सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल शामिल हैं। दूसरा सर्किट ‘द हेरिटेज ऑफ दिल्ली’ में बिड़ला मंदिर, झंडेवालान माता मंदिर, जंतर-मंतर, योगमाया मंदिर और जगन्नाथ मंदिर हैं।

तीसरा सर्किट ‘दिल्ली सेक्रेड हार्मनी’ में प्राचीन हनुमान मंदिर, दिगंबर जैन लाल मंदिर, अंबेडकर मेमोरियल, पुराना किला और हजरत निजामुद्दीन दरगाह शामिल हैं। चौथा सर्किट ‘एकोज ऑफ दिल्ली’ में बौद्ध मंदिर, चर्च ऑफ रिडेम्पशन, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, छतरपुर मंदिर, गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब और लिंगा भैरवी सन्निधानम हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सिर्फ देखने की नहीं, अनुभव करने की नगरी है। सरकार चाहती है कि पर्यटक यहां ज्यादा समय रुकें, ज्यादा रातें बिताएं और शहर के अलग-अलग हिस्सों को घूमें। इससे होटल, रेस्टोरेंट, गाइड, कारीगर और छोटे व्यवसायों को भी फायदा होगा।