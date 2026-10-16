सीएम रेखा गुप्ता का विपक्ष पर तीखा प्रहार, 'अपने परिवार के अलावा किसी अन्य महिला का सम्मान नहीं करते विपक्षी नेता'
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्षी नेताओं पर महिलाओं के सम्मान को लेकर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान पर विपक्ष को घेरा।
विपक्षी नेता केवल अपने परिवार की महिलाओं का सम्मान करते हैं।
सीएम ने कहा, विपक्ष को देश और समाज की कद्र नहीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पर विपक्षी दलों के नेताओं पर कड़ा निशाना साधा है। विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने परिवार की महिलाओं के अलावा समाज की किसी अन्य बहन, बेटी या महिला से कोई सरोकार नहीं है।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि विपक्ष के व्यवहार और आचरण में बार-बार महिलाओं के प्रति अपमान झलकता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की नजर में आम महिलाओं, जमीन पर काम करने वाली महिला कार्यकर्ताओं या महिला पत्रकारों का कोई सम्मान नहीं है। वे केवल अपने ही परिवार की महिलाओं की फिक्र करते हैं।
विपक्ष पर देश और समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने सख्त लहजे में कहा, "जिन लोगों के मन में महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है, उन्हें न तो इस देश की कोई कद्र है और न ही इस समाज की।" मुख्यमंत्री का यह तीखा बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, जो दर्शाता है कि सरकार महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को किसी भी स्तर पर बख्शने के मूड में नहीं है।