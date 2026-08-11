'AAP की सरकार पैसा खर्च नहीं करती थी, फंड वापस हो जाता था', कैग रिपोर्ट पर चर्चा में बोलीं CM रेखा गुप्ता

वीके शुक्ला, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल तक शासन किया, लेकिन एक भी कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने सवा साल में ही 19 कैग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैग द्वारा तैयार की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इन रिपोर्टों में पूर्व केजरीवाल सरकार की बखिया उधेड़ दी गई है। रिपोर्ट्स में एक-एक पॉइंट पर बताया गया है कि पूर्व सरकार ने किस तरह घोटाले किए और जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान पहुंचाया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन उन्होंने केवल 61,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए।