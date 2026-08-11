'AAP की सरकार पैसा खर्च नहीं करती थी, फंड वापस हो जाता था', कैग रिपोर्ट पर चर्चा में बोलीं CM रेखा गुप्ता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व AAP सरकार ने 10 स ...और पढ़ें
HighLights
सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा की।
पूर्व AAP सरकार पर फंड खर्च न करने और घोटाले का आरोप।
केंद्र से मिले आयुष्मान और मेट्रो फंड का उपयोग नहीं किया।
वीके शुक्ला, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल तक शासन किया, लेकिन एक भी कैग रिपोर्ट सदन में पेश नहीं की। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने सवा साल में ही 19 कैग रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं, जो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैग द्वारा तैयार की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि इन रिपोर्टों में पूर्व केजरीवाल सरकार की बखिया उधेड़ दी गई है। रिपोर्ट्स में एक-एक पॉइंट पर बताया गया है कि पूर्व सरकार ने किस तरह घोटाले किए और जनता के टैक्स के पैसे का नुकसान पहुंचाया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूर्व सरकार के पास 80,000 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन उन्होंने केवल 61,000 करोड़ रुपये ही खर्च किए।
AAP सरकार जब भी पैसा खर्च करती थी, घोटाला करती थी: CM
रेखा गुप्ता ने कहा कि पूर्व आप सरकार न तो पैसा खर्च करती थी और जब खर्च करती थी तो उसमें घोटाला होता था। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना लागू करने के लिए 150 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। मेट्रो के लिए 950 करोड़ रुपये देने थे, वह भी नहीं दिए गए। केंद्र से तमाम फंड आते रहे, लेकिन खर्च न होने के कारण वापस चले जाते थे।
सदन में कैग रिपोर्ट पर चर्चा जारी है। इससे पहले शुक्रवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकार के समय की दो रिपोर्ट्स सदन में रखी थीं।
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