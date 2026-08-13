CM रेखा ने कोंडली पुल का किया उद्घाटन, दिल्ली में जाम से मिलेगी राहत; नोएडा से बेहतर होगी कनेक्टिविटी

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। क्या आप भी रोजाना कोंडली-गाजीपुर रोड और नोएडा मोड़ के भीषण जाम में फंसकर परेशान हो जाते हैं? अगर हां, तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है। पूर्वी दिल्ली के इस सबसे व्यस्त ट्रैफिक कॉरिडोर में आज एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर सीधे हजारों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा पर पड़ेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में एक महत्वपूर्ण पुल का उद्घाटन किया। पिछली सरकार ने काम नहीं किया सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'विकास के लिए दिल्ली वर्षों से तरस रही थी। पिछली सरकार के पास काम करने की इच्छा नहीं थी। 80 हजार में से 20 हजार वापस केंद्र के पास चली गईं थी। इस पुल की स्वीकृति पिछली सरकार ने नहीं दी थी। हमारी सरकार ने निधि आवंटित कराकर इन पुलों का निर्माण कराया है।'

उन्होंने कहा, पिछले 12 साल में जितना काम नहीं हुआ, उससे ज्यादा काम हमने डेढ़ साल में कर दिया है। विपक्ष ने अपनी सरकार में न बच्चियों की परवाह की और न महिलाओं की मदद की। आज हमारी सरकार सभी का ख्याल रख रही है।'

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'आप सभी लोग अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसके साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर डालें। तिरंगा हमारी ताकत है।' जाम से मिलेगी राहत इस पुल के शुरू होने से कोंडली-गाजीपुर रोड और नोएडा मोड़ के आसपास लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह इलाका लंबे समय से यातायात दबाव और रोजाना लगने वाले जाम की समस्या से जूझ रहा था, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

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घंटों लगा रहता था जाम कोंडली में बनने वाला यह नया पुल स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। खासकर नोएडा मोड़ के पास सुबह और शाम के समय भारी ट्रैफिक के कारण घंटों जाम की स्थिति बनी रहती थी। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसें और मालवाहक वाहन अक्सर इस जाम में फंस जाते थे, जिससे समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती थी।

नोएडा-दिल्ली की कनेक्टिविटी होगी बेहतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा किए गए उद्घाटन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कोंडली-गाजीपुर रोड पर ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। यह पुल सीधे तौर पर नोएडा और पूर्वी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा और वाहनों की आवाजाही को सुगम करेगा।