मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में शिक्षा और महिला सुरक्षा को दी नई दिशा, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग का ऐलान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में शिक्षा के स्तर को विश्वस्तरीय बनाने और महिला सुरक्षा को पुख्ता करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने द्वारका और ओखला क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के शुरू होने से दिल्ली में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व मजबूती मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को धरातल पर उतारते हुए दिल्ली सरकार युवाओं के उज्ज्वल और स्वर्णिम भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष सूद, क्षेत्र के विधायक संदीप सहरावत सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कॉलेज प्रशासन की लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कार्यक्रम से इतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के विभिन्न कॉलेजों से आए निर्वाचित छात्र प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को पूर्ण सुरक्षा, अधिकार और कल्याण का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कॉलेज परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा और कल्याण के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं की शिकायतों की अनदेखी किया जाना कॉलेज प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्राओं से जुड़ी किसी भी समस्या का तुरंत संज्ञान लिया जाए और एक पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाए।

सुरक्षित सड़कों के लिए 'स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग' योजना का ऐलान

छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सड़कों को रात में सुरक्षित बनाने के लिए 'स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम' की बड़ी योजना की जानकारी साझा की। नई लगाई जाने वाली सभी स्ट्रीट लाइटों को इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए यदि कोई लाइट खराब या बंद होती है, तो सिस्टम स्वतः ही सेंट्रल कंट्रोल रूम को मैसेज भेज देगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वार्षिक रखरखाव अनुबंध एएमसी के तहत इन लाइटों की समयबद्ध मरम्मत की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी, जिससे सड़कों पर अंधेरा रहने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।

दिल्ली सरकार का यह एकीकृत प्रयास न केवल युवाओं के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर खोलेगा, बल्कि उन्नत तकनीक के जरिए शहर की महिला सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।