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सीएम रेखा गुप्ता ने ‘युवा संगम’ कार्यक्रम में तमिलनाडु के विद्यार्थियों से किया संवाद, सांस्कृतिक एकता पर दिया जोर

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Wed, 28 Oct 2026 03:59 PM (IST)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 'युवा संगम फेज-7' कार्यक्रम में तमिलनाडु के छात्रों से संवाद किया। उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने पर जोर दिया।

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डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी दिल्ली में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पहल के तहत आयोजित ‘युवा संगम फेज-7’ छात्र विनिमय (Student Exchange) कार्यक्रम में शिरकत की। इस विशेष अवसर पर उन्होंने तमिलनाडु से आए विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सीधा संवाद किया और उनके अनुभव जाने।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देश की विविधता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ, सौहार्द और वैचारिक जुड़ाव को मजबूत करने में ऐसे कार्यक्रम बेहद अहम भूमिका निभाते हैं।

 

 

उन्होंने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, भाषा और रहन-सहन को करीब से जानने के लिए प्रेरित किया। 'युवा संगम' कार्यक्रम के तहत तमिलनाडु के विद्यार्थियों ने भी मुख्यमंत्री के साथ अपने विचार साझा किए और उत्तर भारत की संस्कृति को करीब से अनुभव करने को लेकर उत्साह जताया।

बता दें कि भारत सरकार की ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ पहल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा देना और देश की साझा पहचान एवं अखंडता को और अधिक मजबूत करना है।