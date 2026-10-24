सीएम रेखा गुप्ता ने किया प्रेमबाड़ी पुल छठ घाट का निरीक्षण, मुनक नहर के सौंदर्यीकरण पर जताई खुशी

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिंगलपुर स्थित प्रेमबाड़ी पुल का दौरा कर छठ घाटों की तैयारियों और निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर घाट की तैयारियों और क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी साझा की। उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा, "आज प्रेमबाड़ी पुल, सिंगलपुर में मुनक नहर के विकास, सौंदर्यीकरण और छठ घाटों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।"

बदली मुनक नहर की तस्वीर सीएम रेखा गुप्ता ने मुनक नहर के आसपास हुए कायाकल्प का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों से अब यह जगह पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, "जिस मुनक नहर के आसपास कभी गंदगी और अव्यवस्थाओं से लोगों को परेशानी होती थी, आज वहां स्वच्छता, सुंदरता और सुविधाओं की नई तस्वीर आकार ले रही है।"

आज प्रेमबाड़ी पुल, सिंगलपुर में मुनक नहर के विकास, सौंदर्यीकरण और छठ घाटों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जिस मुनक नहर के आसपास कभी गंदगी और अव्यवस्थाओं से लोगों को परेशानी होती थी, आज वहां स्वच्छता, सुंदरता और सुविधाओं की नई तस्वीर आकार ले रही है। हमारा लक्ष्य है कि छठ महापर्व से पहले निर्माण कार्य पूर्ण हो। माताएं-बहनें और श्रद्धालु स्वच्छ वातावरण में, बिना किसी परेशानी के छठी मैया की आराधना कर सकें। इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। #ViksitDelhi — Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 24, 2026 सुविधाजनक छठ पूजा है सरकार का लक्ष्य मुख्यमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छठ व्रतियों की सुविधा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य है कि छठ महापर्व पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने आने वाले व्रतियों और उनके परिजनों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतरीन वातावरण मिले। उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, यही हमारी प्राथमिकता है।"