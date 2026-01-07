Language
    सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी- सीएम रेखा गुप्ता

    By V K Shukla Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:22 AM (IST)

    सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में गुरु तेगबहादुर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि गुरु तेगबहादुर का बलिदान साहस, सत्य और मानवीय मूल्यों का शाश ...और पढ़ें

    विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान बोलती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ में बैठे मंत्री प्रवेश वर्मा।सौजन्य-दिल्ली सरकार

    राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली।  मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में 9वें सिख गुरु तेगबहादुर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेगबहादुर का जीवन, उनका त्याग और उनका चरित्र केवल किसी एक कालखंड या समुदाय की कहानी नहीं है।

    यह मानव इतिहास में साहस, सत्य, धर्मनिष्ठा और मानवीय मूल्यों का शाश्वत आदर्श है। सीएम ने कहा कि गुरु तेगबहादुर को सिर्फ एक पंथ के गुरु के रूप में देखना उनके विराट व्यक्तित्व को सीमित करना होगा। वह भारत की साझा संस्कृति, चेतना और मूल्यों के सबसे बड़े रक्षक थे। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने धर्म और समाज की रक्षा के लिए सर्वोच्च कुर्बानी दी जो आज भी हमें सच्चाई और मानवीय मूल्यों की प्रेरणा देती है। चर्चा में सत्तापक्ष व विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया।

    मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी वर्ष के अवसर पर लाल किला परिसर में आयोजित तीन दिवसीय भव्य और दिव्य समागम सिर्फ एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि इतिहास को वर्तमान पीढ़ी से जोड़ने का सशक्त प्रयास था।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले लाल किला के बाहर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सभी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। लेकिन उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा को लेकर बात की और केंद्र सरकार के सहयोग से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। इसी वजह से लाखों श्रद्धालुओं ने गुरु साहिब के समागम में भाग लिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि गुरु तेगबहादुर की गाथा आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। उन्होंने गुरु तेगबहादुर जी आदि गुरुओं से संबंधित दिल्ली के स्कूलों में पांच लाख पुस्तकें बांटने को लेकर शिक्षा मंत्री आशीष सूद की सराहना की।

    गुरु साहिब के बलिदान को याद करते हुए सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक संयोग है कि जिस लालकिला से कभी गुरु तेगबहादुर के खिलाफ फरमान जारी हुए थे, उसी लालकिला पर गुरबाणी के मधुर स्वर गूंजे, हजारों श्रद्धालु श्रद्धा से नतमस्तक हुए और लंगर के माध्यम से सेवा और समानता की भावना का सजीव उदाहरण देखने को मिला।

    कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा विकास भी और विरासत भी की बात करते हैं। दिल्ली सरकार भी इसी विजन के तहत काम कर रही है। दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाले हर नागरिक को अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती है। कला संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी।

    आतिशी ने गुरुओं का अपमान किया-सूद

    गुरुओं के बलिदान पर चर्चा के दौरान सीएम बात रखने जा रही थीं, तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कुछ कहा जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने शांत करा दिया। सीएम के वक्तव्य के बाद सदन से बाहर आने पर सूद ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष ने गुरुओं के बलिदान पर चर्चा के बीच प्रदूषण पर चर्चा कराने की बात कह कर व्यवधान डालने की कोशिश की,जो गुरुओं किे बलिदान का अपमान है। भाजपा ने कहा है कि वह इसे लेकर आप के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी। उधर आप ने आतिशी पर लगे अारोप को बेबुनियाद बताया है।