नेपाल में आई त्रासदी पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, कहा- हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेपाल में आई त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत इस कठिन समय में पड़ोसी देश के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत इस कठिन समय में नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। देश पर एक दर्दनाक त्रासदी आई है। नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मैं नेपाल के सभी निवासियों की सुरक्षा और राहत के लिए प्रार्थना करती हूं।”