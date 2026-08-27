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नेपाल में आई त्रासदी पर सीएम रेखा गुप्ता ने जताया दुख, कहा- हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी

By Digital Desk Edited By: Sonu Suman
Updated: Thu, 27 Aug 2026 05:37 PM (IST)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेपाल में आई त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन ...और पढ़ें

नेपाल त्रासदी पर सीएम रेखा गुप्ता का दुख, भारत देगा हरसंभव मदद।

नेपाल त्रासदी पर सीएम रेखा गुप्ता का दुख, भारत देगा हरसंभव मदद।

HighLights

  1. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेपाल में आई त्रासदी पर दुख जताया।

  2. भारत इस कठिन समय में पड़ोसी देश नेपाल के साथ खड़ा है।

  3. नेपाल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नेपाल में आई त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत इस कठिन समय में पड़ोसी देश के साथ पूरी तरह खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नेपाल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत इस कठिन समय में नेपाल के साथ मजबूती से खड़ा है। देश पर एक दर्दनाक त्रासदी आई है। नेपाल को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। मैं नेपाल के सभी निवासियों की सुरक्षा और राहत के लिए प्रार्थना करती हूं।”

नेपाल को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति मिले: रेखा गुप्ता

उन्होंने आगे कहा कि वे भगवान पशुपतिनाथ से प्रार्थना करती हैं कि नेपाल को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति मिले तथा वहां के सभी नागरिक सुरक्षित रहें और उन्हें जल्द राहत मिले।

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