पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान, ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म की हुई शुरुआत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप (विशाल रक्तदान शिविर) में हिस्सा लिया और रक्तदान किया। यह शिविर प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे एक महीने लंबे 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य सेवा को संकल्प से और संकल्प को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ना है।

ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत और सीएम का पंजीकरण इस विशेष मौके पर दिल्ली सरकार के नए 'ऑनलाइन ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म' (SOTTO) का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्लेटफॉर्म पर खुद को पहले डोनर (अंगदाता) के रूप में पंजीकृत भी कराया है। उन्होंने नागरिकों से इस पुनीत कार्य का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि जहाँ रक्तदान आज किसी की जान बचा सकता है, वहीं अंगदान किसी को जीवन के बाद भी नया जीवन दे सकता है।