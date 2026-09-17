पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया रक्तदान, ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म की हुई शुरुआत
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर त्यागराज स्टेडियम में रक्तदान किया। इस अवसर पर दिल्ली ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप (विशाल रक्तदान शिविर) में हिस्सा लिया और रक्तदान किया। यह शिविर प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे एक महीने लंबे 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा है। इस पहल का उद्देश्य सेवा को संकल्प से और संकल्प को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ना है।
ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत और सीएम का पंजीकरण
इस विशेष मौके पर दिल्ली सरकार के नए 'ऑनलाइन ऑर्गन डोनेशन प्लेटफॉर्म' (SOTTO) का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्लेटफॉर्म पर खुद को पहले डोनर (अंगदाता) के रूप में पंजीकृत भी कराया है। उन्होंने नागरिकों से इस पुनीत कार्य का संकल्प लेने की अपील करते हुए कहा कि जहाँ रक्तदान आज किसी की जान बचा सकता है, वहीं अंगदान किसी को जीवन के बाद भी नया जीवन दे सकता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के जन्मदिवस पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत आज त्यागराज स्टेडियम में आयोजित महारक्तदान शिविर में रक्तदान किया।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 17, 2026
प्रधानमंत्री जी के 25 वर्षों के जनसेवा, समर्पण और राष्ट्रनिर्माण से प्रेरित यह अभियान सेवा को संकल्प और संकल्प को… pic.twitter.com/Z7NKPmwAvr
मानवता और राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पूरा अभियान प्रधानमंत्री जी के समर्पण और राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रक्तदान केवल जीवन बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मानवता और राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की एक बेहद सशक्त और मजबूत अभिव्यक्ति है। इस 'सेवा संकल्प' को एक जन-आंदोलन में बदलने के लिए उन्होंने अपनी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता रहे मौजूद
त्यागराज स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों और नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉ. पंकज कुमार सिंह, रवींद्र इंद्रराज, लक्ष्मी नगर से विधायक और मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अभय वर्मा के साथ-साथ कई अन्य विधायक भी शामिल थे।