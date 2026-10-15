सीएम रेखा गुप्ता ने 'श्रमिक पोषण संवाद' में महिला श्रमिकों को बांटी पोषण किट, महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर

आज दिल्ली महिला आयोग द्वारा आयोजित ‘श्रमिक पोषण संवाद’ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर जी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती लता गुप्ता जी एवं महिला आयोग के सभी सदस्यों के साथ अपनी कर्मयोगिनी बहनों से आत्मीय बातचीत की और उन्हें पोषण किट वितरित कीं। दिल्ली के निर्माण में हमारी श्रमिक बहनों का परिश्रम, सेवाभाव और समर्पण अमूल्य है। हमारी सरकार पालना घर, अटल कैंटीन, दिल्ली लक्ष्मी योजना और पिंक सहेली कार्ड जैसी सुविधाओं के माध्यम से उनका जीवन आसान बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उनकी प्रगति और उनके परिवारों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। इस सार्थक आयोजन के लिए दिल्ली महिला आयोग को हार्दिक साधुवाद। @VijayaRahatkar @LataGuptabjp #ViksitDelhi