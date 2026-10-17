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सीएम रेखा गुप्ता ने सरिता विहार में MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का किया उद्घाटन, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
Published: Sat, 17 Oct 2026 04:24 PM (IST)

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरिता विहार में MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य दिल्ली की स्वच्छता ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरिता विहार में नगर निगम (MCD) के नए स्वच्छता संसाधनों का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य लक्ष्य दिल्ली भर में कचरा संग्रहण प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।

मुख्यमंत्री, जिन्हें MCD में काम करने का पूर्व अनुभव भी है और जो अतीत में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद रह चुकी हैं, ने इस अवसर पर कहा कि इन नए संसाधनों के जुड़ने से दिल्ली में कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि शहर को साफ रखने में भी काफी मदद मिलेगी।

यह कदम दिल्ली को एक स्वच्छ, सुंदर और विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार, इन नए उपकरणों और वाहनों से तंग गलियों और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में भी नियमित रूप से कचरा उठाना आसान हो जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

 