सीएम रेखा गुप्ता ने सरिता विहार में MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का किया उद्घाटन, दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरिता विहार में MCD के नए स्वच्छता संसाधनों का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य दिल्ली की स्वच्छता ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरिता विहार में नगर निगम (MCD) के नए स्वच्छता संसाधनों का उद्घाटन किया। इस पहल का मुख्य लक्ष्य दिल्ली भर में कचरा संग्रहण प्रणाली को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना है।
मुख्यमंत्री, जिन्हें MCD में काम करने का पूर्व अनुभव भी है और जो अतीत में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद रह चुकी हैं, ने इस अवसर पर कहा कि इन नए संसाधनों के जुड़ने से दिल्ली में कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया न केवल तेज होगी, बल्कि शहर को साफ रखने में भी काफी मदद मिलेगी।
यह कदम दिल्ली को एक स्वच्छ, सुंदर और विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अधिकारियों के अनुसार, इन नए उपकरणों और वाहनों से तंग गलियों और अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में भी नियमित रूप से कचरा उठाना आसान हो जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।
दिल्ली में कचरा उठाने और सफाई की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए आज सरिता विहार में माननीय दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी की उपस्थिति में MCD की नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। ▪️ दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के 25 वार्डों में घर-घर से कचरा उठाने के लिए 428 ऑटो टिपर, 128 ई-रिक्शा और 25 टाटा 407 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। ▪️ इकट्ठा किए गए कचरे को उठाने और आगे ले जाने के लिए 27 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर, 5 रिफ्यूज कलेक्टर और 30 हुक लोडर की व्यवस्था की गई है। ▪️ कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करने के लिए 100 कॉम्पैक्टर बिन उपलब्ध कराए गए हैं। ▪️ दिल्ली के सभी 250 वार्डों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई के लिए बैटरी से चलने वाली आधुनिक लिटर पिकर मशीनों की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर श्री प्रवेश वाही जी, उपमहापौर श्रीमती मोनिका पंत जी, दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। @hdmalhotra @praveshwahi @drmonikapant #ViksitDelhi #SevaSankalpAbhiyan— Rekha Gupta (@gupta_rekha) October 17, 2026