दिल्ली में 1368 नए शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम रेखा गुप्ता ने शिक्षा में सुधार पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 1368 नव-नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 1015 टीजीटी, 236 पीजीटी और 117 संगीत शिक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र देने का अवसर नहीं, बल्कि दिल्ली के लाखों बच्चों के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी को मजबूत करने का अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक सहयोग, मार्गदर्शन और नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल विद्यालयों की इमारत और सुविधाएं विकसित करना नहीं, बल्कि प्रत्येक कक्षा में योग्य और समर्पित शिक्षक उपलब्ध कराना है। बच्चों को आधुनिक तकनीक, खेल और कला के अवसर देने के साथ उनके सर्वांगीण विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।

विज्ञान और संगीत जैसे विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं मुख्यमंत्री ने अपने विद्यालय भ्रमण का अनुभव साझा करते हुए बताया कि कुछ विद्यालयों में विज्ञान और संगीत जैसे विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। कई बार सीमित संख्या में शिक्षकों को कई कक्षाओं की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती थी। इसके बाद शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में काम किया गया।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि नए शिक्षकों का जुड़ना केवल नियुक्तियों की संख्या बढ़ना नहीं, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जहां शिक्षक और विषय विशेषज्ञ की आवश्यकता है, वहां उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अप्रैल-मई में करीब 751 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद अब 1368 और शिक्षकों को व्यवस्था से जोड़ा गया है।

खबरें और भी





