200 छात्राओं को CM रेखा गुप्ता ने बांटी साइकिल, 'विद्या वाहिनी योजना' से 1.40 लाख छात्राएं होंगी निहाल

अब तक 3000 छात्राएं हुईं लाभान्वित

इस संबंध में सीएम रेखा गुप्ता के आधिकारिक एक्स अकाउंट में जानकारी देते हुए बताया गया कि 'विद्या वाहिनी' परिवार में आज 200 और बेटियां जुड़ गईं हैं। विधानसभा परिसर में उन्हें उनकी साइकिलें सौंपी गई। अब तक 3,000 से अधिक बेटियों तक निःशुल्क साइकिल पहुंच चुकी है और सरकार का संकल्प है कि सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1.40 लाख से अधिक बेटियों तक यह सुविधा पहुंचे।

बोलीं-महादेव की कृपा बेटियों पर बनी रहे

सीएम की ओर से पोस्ट में कहा गया, 'हमारा प्रयास है कि दिल्ली की किसी भी बेटी की पढ़ाई दूरी या आवाजाही की कठिनाई के कारण प्रभावित न हो। उसका स्कूल जाना आसान हो, परिवार की चिंता कम हो और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने सपनों की ओर बढ़ सके। भगवान शिव की कृपा सभी बेटियों पर सदैव बनी रहे। महादेव उन्हें शक्ति, साहस और उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद दें।'