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जलवायु परिवर्तन का कहर: भारत में हर साल एक महीना अतिरिक्त खतरनाक गर्मी झेल रहे 14.5 करोड़ बच्चे

By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
Updated: Thu, 27 Aug 2026 07:00 AM (IST)

भारत में 0-9 आयु वर्ग के लगभग 14.5 करोड़ बच्चे जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल एक महीने अधिक खतरनाक गर्मी और हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। यह स्थिति ...और पढ़ें

भारत में बच्चे एक महीने अधिक खतरनाक गर्मी और हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

भारत में बच्चे एक महीने अधिक खतरनाक गर्मी और हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। (एआई जेनरेटेड इमेज)

HighLights

  1. 14.5 करोड़ भारतीय बच्चे जलवायु परिवर्तन से एक माह अधिक गर्मी झेल रहे।

  2. बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास अत्यधिक गर्मी से गंभीर रूप से प्रभावित।

  3. 1.5 डिग्री तापमान वृद्धि से 16.6 करोड़ बच्चे अतिरिक्त हीट स्ट्रेस में।

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन का सबसे गंभीर असर बच्चों पर पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय ''साइंस एडवांसेज'' जर्नल में बुधवार को प्रकाशित एक नए अध्ययन के मुताबिक भारत में 0-9 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 14.5 करोड़ (61 प्रतिशत) बच्चे ऐसे हैं, जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन के कारण हर साल पहले की तुलना में एक महीने अधिक खतरनाक गर्मी और हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं।

यह अध्ययन वृजे यूनिवर्सिटी ब्रुसेल्स के शोधकर्ताओं ने किया है। यहां ‘एक महीने अतिरिक्त’ का मतलब लगातार 30 दिन गर्मी में रहना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण साल में खतरनाक गर्मी/हीट स्ट्रेस वाले दिनों की अवधि में कम से कम एक महीने की बढ़ोतरी है।

अध्ययन में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह आकलन किया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ी गर्मी और उमस का अलग-अलग आयु वर्गों पर कितना असर पड़ रहा है। निष्कर्ष बताते हैं कि बच्चों का जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खतरनाक उमस भरी गर्मी के संपर्क में आना किसी भी अन्य आयु वर्ग की तुलना में अधिक है।

अध्ययन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन ने भारत में उन बच्चों की संख्या भी लगभग दोगुनी कर दी है, जो साल में कम से कम पांच माह यानी 150 दिन तक खतरनाक हीट स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पहले ऐसे बच्चों की संख्या करीब 5.9 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 11.8 करोड़ (50 प्रतिशत) हो गई है।

1.5 डिग्री तापमान बढ़ा तो 16.6 करोड़ बच्चे होंगे प्रभावित

अध्ययन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की स्थिति का आकलन करते हुए कहा गया है कि भारत में 0-9 वर्ष के 16.6 करोड़ बच्चे (74 प्रतिशत) हर साल कम से कम एक महीने अतिरिक्त हीट स्ट्रेस की चपेट में आ सकते हैं। वहीं करीब 12.3 करोड़ बच्चे (55 प्रतिशत) साल में कम से कम पांच महीने यानी 150 दिन खतरनाक गर्मी का सामना कर सकते हैं।

यदि वैश्विक तापमान वृद्धि दो डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है तो स्थिति और चिंताजनक होगी। तब करीब 16.9 करोड़ बच्चे (96 प्रतिशत) हर साल कम से कम एक महीने अतिरिक्त हीट स्ट्रेस से प्रभावित हो सकते हैं, जबकि 12 करोड़ बच्चे (68 प्रतिशत) साल में कम से कम 150 दिनों तक खतरनाक गर्मी का सामना कर सकते हैं।

स्वास्थ्य से लेकर पढ़ाई और विकास तक असर

एम्स दिल्ली के डा हर्षल साल्वे के मुताबिक, बच्चे अत्यधिक गर्मी और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। भारत में बढ़ता तापमान और लगातार अधिक पड़ रही हीट वेव बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहना मुश्किल बना रही हैं। उन्होंने कहा कि कम आय वाले परिवारों के बच्चे अधिक जोखिम में हैं, क्योंकि उनके पास गर्मी से बचाव के साधन अपेक्षाकृत काफी कम होते हैं।

अत्यधिक गर्मी का असर केवल बच्चों के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह उनकी पढ़ाई, शारीरिक विकास और भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अध्ययन के निष्कर्ष बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन का खतरा केवल भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं है। आज के बच्चे भी इसके असमान और बढ़ते स्वास्थ्य प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

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