CJP का बड़ा एलान, देशभर की यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनावों को लेकर बनाया प्लान; जल्द जारी होगा घोषणापत्र
काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अब दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से दखल देगी।
HighLights
सीजेपी छात्र संघ चुनावों में अप्रत्यक्ष रूप से दखल देगी
छात्र-आधारित घोषणा पत्र जारी कर समर्थन की अपील करेगी
डीयू, जेएनयू सहित अन्य विश्वविद्यालयों में प्रभाव डालेगी
लोकेश शर्मा, नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। विभिन्न विचारों व राजनीतिक दलों से जुड़े छात्रसंघ दमखम दिखाने लगे हैं।
ऐसे में बड़े घटनाक्रम में जंतर-मंतर से छात्र मुद्दों को लेकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) डीयू व जेएनयू के साथ ही देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की राजनीति में दखल देने की तैयारी कर रही है।
सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सीजेपी छात्र संघ चुनावों में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेगी, लेकिन छात्रों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। इस क्रम में छात्रसंघ चुनावों के लिए सीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।
जो छात्र संगठन उनकी शर्तों और छात्र हित से जुड़े एजेंडे को स्वीकार करेंगे, सीजेपी उनके पक्ष में छात्रों से मतदान की अपील कर सकती है। इससे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) समेत देश के अन्य प्रमुख परिसरों में चुनावी समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है।
एबीवीपी-एनएसयूआई समेत प्रमुख संगठनों के सामने रखेगा एजेंडा
सीजेपी अपना घोषणा पत्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन आफ इंडिया (एनएसयूआई), स्टूडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ), केरल स्टूडेंट्स यूनियन (केएसयू) और अन्य छात्र संगठनों के सामने रखने की तैयारी में है।
देश के अलग-अलग परिसरों में इन संगठनों का प्रभाव है। डीयू में एबीवीपी और एनएसयूआई के साथ वाम छात्र संगठन भी सक्रिय हैं।
एक वोट अपील से बदल सकता है समीकरण
सीजेपी का कहना है कि उसका एजेंडा राजनीति में उतरने का नहीं है, बल्कि व्यवस्था में सुधार का है। ऐसे में हर विवि और काॅलेज के चुनावों में छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर बात होगी।
उसके लिए अपना घोषणा पत्र होगा, जिसमें बिंदूवार समस्याओं का जिक्र करते हुए उसपर चुनाव लड़ रहे छात्र संगठनों व प्रत्याशियों का समर्थन मांगा जाएगा।
संगठन की रणनीति सफल रहती है तो वह खुद उम्मीदवार उतारे बिना ही अलग-अलग राज्यों के छात्र चुनावों में प्रभाव डाल सकता है।
खासकर डूसू जैसे बड़े चुनाव में किसी संगठन के पक्ष में सामूहिक अपील उसके लिए महत्वपूर्ण समर्थन बन सकती है। ऐसे में आगामी छात्रसंघ चुनावों में सीजेपी की ये अप्रत्यक्ष मौजूदगी कितना असरदार होगा, यह देखने वाली बात होगी।
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